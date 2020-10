Apple lanza hoy sus servicios Apple One basados ​​en suscripción

¿Sabias que hoy es el lanzamiento de Apple One? La compañía en su sede de Estados Unidos, se está preparando para lanzar su nuevo Apple One, que compilaría la mayoría de las aplicaciones basadas en suscripción en una plataforma.

Apple, se está preparando para lanzar sus nuevos servicios Apple One, que compilarían la mayoría de las aplicaciones basadas en suscripción en una sola plataforma. Según informó Bloomberg, el director financiero de Apple, Luca Maestri, anunció que Apple lanzará sus servicios para todos sus usuarios el viernes 30 de octubre.

Hay rumores que afirman que la empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea, estaba desarrollando el Apple One durante bastante tiempo y también se especuló que se lanzaría junto con los iPhones de Apple de este año.

Sin embargo, solo ahora la compañía lanzará una plataforma integrada como esta para sus usuarios que consta de todas las aplicaciones. relacionado con entretenimiento, juegos, noticias y más.

Apple anunció por primera vez su plan con respecto a Apple One en septiembre. A partir de entonces, también introdujo varios niveles de planes de suscripción que consisten en planes individuales, familiares y Premier. El plan Individual ofrece Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade junto con 50 GB de almacenamiento de iCloud a $ 14.95 mensuales.

Por otro lado, el Family Plan le proporcionará Apple Music Plus, Apple TV Plus, Apple Arcade junto con 200GB de almacenamiento de iCloud por valor de $ 19.95 por mes. Igualmente el Plan Premium ofrece Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus, Apple Fitness Plus junto con 2 TB de almacenamiento de iCloud por un precio mensual de $ 29.95.

Estos lanzamientos de Apple tienen lugar en cualquier lugar de la mañana en los EE. UU. Según la hora del Pacífico, por lo que, de acuerdo con eso, espere que Apple One se active en la India esta noche.