El secreto que la Xbox ha escondido durante décadas y ahora revela

¿Sabías que las consolas Xbox originales esconden un secreto no revelado hasta ahora? A más de 2 décadas del lanzamiento original y como parte de la celebración de su aniversario, la marca ha revelado un secreto escondido que ha dejado todos boca abierta.

Este año se cumplan 20 desde el lanzamiento oficial de la primera consola Xbox, y como parte de los preparativos de su aniversario la marca ha encontrado el momento oportuno para revelar un secreto que guarda la consola original y que ha dejados a todos verdaderamente sorprendidos.

La información se dio conocer a través del portal Kotaku, quién es aseguran que los datos fueron entregados desde una fuente anónima, se trata de un mecanismo que se pueda aplicar el la Xbox original que muestra un listado con los nombres de todos los desarrolladores que participaron en la creación del Dashboard.

Para poder revelar la lista escondida de créditos en la xbox original solo deben seguir los siguientes pasos:

1. Ir al menú de “Music” e insertar un CD de audio.

2. Desde la pantalla de Audio CD hay que seleccionar “Copy,” “Copy” de nuevo, y luego “New Soundtrack.”

3. De ahí, habrá que renombrar a la banda sonora de la siguiente manera (sin comillas) “Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!” (La letra “y” 26 veces, es decir hasta casi llenar el casillero sin contar con el último “!”).

4. Descansa un rato durante el proceso de rippeo del disco.

5. Cuando el proceso termine, sal al menú principal.

6. Selecciona “Settings” y luego “System Info”.

7. Si realizaste todos los pasos correctamente, deberías ver la lista de desarrolladores del “Xbox Dashboard Team”.

Por dos décadas los jugadores no conocieron los nombres de Victor Blanco, Sakphong Chanbai, Bradford Christian y Jim Helm en su pantalla, pero ahora con esta revelación se esta corrigiendo todas las injusticias y sus colaboraciones en una de las consolas de videojuegos más exitosas, a pesar de que ninguno de estos nombres continúa trabajando en Microsoft.

El ex desarrollador de Xbox responde comentó que «Decidí compartirlo ahora porque han pasado 20 años, y pensé que sería genial que la gente supiera que esto realmente existe. Sé que a muchas webs les gusta rastrear este tipo de cosas y todas las personas en esa lista ya no trabajan para Microsoft. También pensé que, si no lo hacía ahora, probablemente nunca sucedería».