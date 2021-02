Facebook News llega a Reino Unido y planea invadir otras naciones europeas

¿El servicio de noticias de Facebook llega a Reino Unido? La compañía amplía su objetivo y planea llegar a Francia y Alemania este 2021 con su canal de noticias, luego de obtener la confianza del público en Reino Unido.

Las noticias llegan a los lectores a través de cantidades innumerables de fuentes, y en una era tecnológica son muchas las aplicaciones que compiten entre sí para enviar noticias y hablas a los usuarios como es el caso de Twitter, Telegram incluso Google con su servicio de Discovery.

Algunas de estas plataformas venden suscripciones a cambio de noticias, mientras que otras ofrecen de forma gratuita el servicio ya que es pagado con publicidad y donaciones de lectores, pero ahora, Facebook llega para incursionar el mercado informativo y presenta su servicio Facebook News en Reino Unido.

El servicio de Facebook News muestra los principales titulares e historias del día junto a noticias personalizadas que dependen del interés de cada lector, además, proporciona resúmenes de noticias oportunos informes originales y autorizados.

Esta función ofrece noticias de medios nacionales como The Telegraph Media Group, The Guardian, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, Channel 4 News, The Economist, The Mirror, The Independent, cientos de noticias locales y sitios de estilo de vida como GQ, Cosmopolitan, Glamour, Vogue y muchos más.

Pero esto no es todo para este año Facebook ni un planea posicionarse como uno de los medios noticiosos del momento en países europeos como Alemania y Francia colaborando con los editores y experimentando con varios modelos de productos nuevo.