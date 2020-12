Familiars.io, un juego clásico de cazar monstruos que se puede jugar en Twitter

¿Quisieras tener la oportunidad de jugar de esto Twitter? Ahora desde Twitter se puede disfrutar de un sencillo juego para capturar un monstruo, Familiars.io, que seguro te hará perder muchas horas del día, te contamos todos los detalles.

A pesar de que este no es un juego nuevo, ha cobrado gran popularidad en los últimos días Familiars.io se lanzó en el 2019 pero ahora los usuarios pueden disfrutar de este juego web sencillo desde la plataforma de Twitter.

Y es que el juego para capturar monstruos ahora llama la atención en en la red social de servicio de microblogueo, ya que se puede reproducir directamente a través de la interfaz web o la aplicación móvil de Twitter.

A pesar de que es un hecho novedoso no es la primera vez que Twitter intenta hacer de su plataforma un lugar para los jugadores, ya que, en el 2015 la red social desactivó el incorporación de juegos clásicos de MS-DOS en tweets.

YES it is online multiplayer

YES it works on phones

YES you can also play it here in case this stops working https://t.co/cDtnETiWEV

— 𝕃𝕆𝔸𝕄 ʟ5 💧🌱 (@ClayLoam) December 11, 2020