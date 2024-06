¡Google sorprende a todos! Ahora puedes usar NFT en el Play Store. ¡No te lo pierdas!

Google ha anunciado un importante cambio en sus políticas: permitirá a los desarrolladores incorporar activos digitales como tokens no fungibles (NFT) en sus aplicaciones y juegos en la tienda de dispositivos Android. Las empresas que decidan ofrecer la posibilidad de comprar, vender o ganar activos de este tipo deberán dejar claro en la Play Console que la aplicación contiene elementos basados en la cadena de bloques.





«La nueva medida permitirá reinventar los juegos tradicionales con contenido propiedad de los usuarios y aumentar la fidelidad a través de premios NFT únicos» escribió Joseph Mills, Product Manager de Google Play, en esta publicación de blog. La capacidad de gestionar elementos basados en la cadena de bloques dentro de una de las plataformas más populares como Google Play potencialmente brinda enormes oportunidades de crecimiento a la nueva generación de activos digitales, que también podrían ser legitimados de forma transversal.









Reddit, que ha tenido un gran éxito con sus Avatar NFT, fue uno de los socios que colaboraron con Google en la nueva implementación. Esta estará basada en directrices «destinadas a crear condiciones equitativas que fomenten la confianza de los usuarios y el uso responsable de la tecnología blockchain».





«Los nuevos activos tienen como objetivo crear experiencias más enriquecedoras y comprometedoras, pero, como protección adicional al usuario, los desarrolladores no pueden promover o exaltar ningún potencial de ganancias derivadas del juego o las actividades de trading» especifica Google. Esto significa que las aplicaciones que no cumplan con los requisitos de juego de azar no pueden promover la compra de un objeto de juego tipo «loot box» que ofrezca la posibilidad de ganar un NFT.





En cualquier caso, este es un cambio radical para Google, que en el pasado excluyó de su tienda cualquier producto que hiciera referencia, aunque fuera de forma remota, a elementos de la cadena de bloques, como Bitcoin Blast, que fue expulsado de Play Store en 2021 sin explicaciones claras. En 2018, la tienda también prohibió las aplicaciones de minería de criptomonedas, pero en este punto no habrá cambios con las nuevas políticas.





El cambio de actitud de Mountain View hacia el Web3 había sido evidente en decisiones recientes, como la habilitación de ArDrive Mobile, una aplicación para el almacenamiento descentralizado de datos, para aparecer en la tienda en 2022, y la aprobación en algunos mercados de Axie Infinity: Origins, uno de los juegos blockchain más populares. Paralelamente, Google Cloud anunció una iniciativa en abril de 2023 para ayudar a acelerar las startups de los desarrolladores Web3.





Google comenzará a trabajar con un primer grupo de socios de Web3 a partir del verano, por lo que los usuarios podrían presenciar las primeras experimentaciones en los próximos meses. La implementación completa de los NFT en Google Play, por otro lado, está prevista para finales de año.