¡Increíble! Así puede volver a ver los mensajes eliminados en WhatsApp Plus

¿Sabías que WhatsApp Plus cuenta con una espectacular función que te permite ver los mensajes eliminados? Con la última actualización de la aplicación en su versión Plus, se pueden saber exactamente lo que decían los mensajes que habían sido eliminados en los chats, te contamos todos los detalles.

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp cuenta con una versión mejorada llamada Plus, que aunque no es una app oficial, permite a los usuarios tener gran cantidad de posibilidades para personalizar la aplicación y los contenidos visualmente a gusto, herramientas que no tenemos en la versión oficial.

Una de de las posibilidades que ofrece WhatsApp Plus es poder ver los mensajes eliminados en las conversaciones privadas y los chats grupales, y de este modo conocer exactamente el contenido que el contacto no quiso que viéramos.

¿Y es que cuántos de nosotros nos hemos quedado con la duda luego de que un amigo eliminar a un mensaje que envió? Ahora con la última actualización de la aplicación WhatsApp Plus podrás conocer exactamente que decían esos mensajes y aquí te enseñamos cómo hacerlo.

Para poder saber que decían los mensajes eliminados por tus amigos en WhatsApp Plus es necesario realizar estos sencillos pasos:

Si aún no tienes la aplicación descargada lo primero es incorporarla en tu colección de App.

Ingresa a la aplicación.

Ingresa a la sección de ajustes.

Selecciona la opción privacidad.

Luego podrás ver la opción llamada Enable Anti-Revoke, la clave para poder ver los mensajes eliminados.

Una vez sea habilitada esta función los mensajes eliminados por tu interlocutor no desaparecerán de tu chat y podrás ver perfectamente todo el contenido de los mensajes.

Esos son todos los pasos que debes realizar para poder observar los mensajes eliminados por tus amigos pero lo más interesante de esto es que la otra persona no podrá saber si lo viste.

Sin embargo, es importante que los usuarios conozcan que al descargar la aplicación Plus, ya que no es la versión oficial puede generar baneo permanente en las cuentas asociadas a Facebook, según lo establece sus políticas de privacidad y seguridad.

Pero sin duda, se trata de una buena opción y muchos usuarios a nivel mundial la consideran de la misma forma sólo queda comprobar que tan útiles son las herramientas de la versión plus y explorar el potencial que la aplicación no ofrece.