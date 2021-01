¡Inicia la cuenta regresiva! Google mensajes dejará de funcionar para dispositivos Android.

¿Para qué teléfonos inteligentes dejará de funcionar Google mensajes? Esta medida no será aplicada a todos los dispositivos Android sólo aquellos que no cumplan con la certificación obligatoria de Google

Google mensajes es una de las aplicaciones más populares en los teléfonos Android, pero al parecer dejará de funcionar en dispositivos no certificados por la compañía, así como los dispositivos que no vengan con servicios y aplicaciones de Google preinstalados.

Esta aplicación de mensajes cuenta con líneas de códigos de posibles características futuras que se implementarán dentro de la app sin embargo ahora muestra el siguiente código:

<string name=”ip_compliance_warning_message”>On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.</string>