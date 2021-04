K-MAX Titan, un helicóptero no tripulado capaz de levantar hasta 6.000 libras

¿Qué mejor que un drone? La industria tecnológica no deja de sorprender con sus inventos modernos y ahora no presentan un helicóptero no tripulado que funciona mil veces mejor que un dron, te contamos todos los detalles.

Los drones has sido utilizados en innumerables tareas del mundo moderado, desde la industria del entretenimiento hasta como vehículo de carga ligera para realizar repartos en algunas ciudades, pero ahora el área tecnológica avanza hacia un modelo más útil al menos cuando necesite transportar carga.

Entra en juego el K-MAX TITAN de Kaman Air Vehicles, el primer helicóptero no tripulado de carga pesada del mundo para el mercado comercial, capaz de levantar más de 2 mil 700 kilogramos con rendimiento superior en condiciones cálidas y altas.

“Estamos entusiasmados de alcanzar este importante hito en K-MAX TITAN: ver cómo esta capacidad se eleva y saber que vamos a resolver algunos de los desafíos más difíciles para nuestros clientes comerciales y militares”, dijo Darlene Smith, presidenta de las Divisiones de Vehículos Aéreos y Productos de Precisión, tan como lo reseñó el portal web especializado techeblog.com.

“Kaman lidera el camino con soluciones innovadoras para nuestros clientes que son confiables, asequibles y sostenibles. K-MAX TITAN no es una excepción, ya sea que la misión requiera extinción de incendios, asistencia humanitaria o logística distribuida”, agregó.

Esta aeronave no tripulada fue diseñada para centrarse en permitir la seguridad y la eficiencia operativa, al mismo tiempo que redefine el mercado de ascensores externos de helicópteros al aumentar las capacidades futuras de la misión en cualquier lugar y clima.

Kaman Air Vehicles tiene la intención de obtener la certificación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para el Titán entre los próximos 18 a 24 meses, sin embargo, esto cae perfectamente a las personas que poseen la versión tripulada del K-MAX, ya que la compañía también ofrecerá actualizar los sistemas autónomos en ellos.