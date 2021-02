No Man’s Sky permite afirmar mascotas tras la nueva actualización

¿Eres de los que se aburría recorriendo el planeta? No Man’s Sky ahora se actualiza y permite a los jugadores adoptar una mascota para que siempre tengan un compañero a sus lado y se despidan de la soledad muestras explorar las tierras.

El popular videojuego No Man’s Sky ha sido todo un éxito y continúa dando de qué hablar con sus innumerables actualizaciones, la última efectuada permite a los jugadores adoptar una mascota nunca antes vista para que lo acompañe durante sus exploraciones.

Con esta nueva actualización los jugadores podrán domesticar diferentes criaturas de todo el universo, cría y convocar a diferentes lugares para asegurarse de que siempre tengan a alguien de compañía durante los viajes. En pocas palabras los usuarios podrán establecer amistad con diferente criaturas.

Ahora los jugadores también pueden criar los huevos para continuar con el linaje de sus compañeros adoptados, e incluso está nueva actualización brinda a años jugadores la oportunidad de crear criaturas nunca antes vista.

No Man’s Sky es un videojuego que presenta un mundo abierto en el que lo jugadores gozan de oportunidades para explorar generando procedimientos, es desarrollado y publicado por Hello Games para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.