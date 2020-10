Para PlayStation la realidad virtual no será significativa en los juegos durante años

¿Llegará en algún momento la realidad virtual a PlayStatión? A pesar de que todo dice lo contrario los fans mantienen vivas las esperanza en que la realidad virtual lleguen en algún momento a todos los gamaers.

El CEO de Sony PlayStation, Jim Ryan, dice que la realidad virtual no será una parte significativa del entretenimiento interactivo en el futuro cercano. Ryan indicó a The Washington Post que la realidad virtual aún tiene un largo camino por recorrer, aunque enfatizó que Sony no se está rindiendo con el medio.

Las declaraciones rendidas por Ryan, sugieren que faltan aún algunos cuantos años para una actualización de los auriculares PlayStation VR de Sony y así poder disfrutar de una mejor experiencia en cuanto a realidad virtual se refiere.

“Creo que estamos a más de unos minutos del futuro de la realidad virtual”, dijo Ryan al Post. “PlayStation cree en la realidad virtual. Sony cree en la realidad virtual, y definitivamente podemos pensar que en algún momento en el futuro, la realidad virtual representará un componente significativo del entretenimiento interactivo.

Lamentablemente ya se ha confirmado que no será para este año y mucho menos para el año que viene, pero podemos tener la certeza de que en algún momento llegará. Por otra parte Ryan, señala que la próxima PlayStation 5, que se lanzará el 12 de noviembre, es compatible con los antiguos auriculares PlayStation VR con un adaptador especial.

Fijar el éxito de la realidad virtual en “algún momento en el futuro” y descartar un mercado de realidad virtual “significativo” en 2020 o 2021 no es una visión muy positiva a corto plazo del medio, al menos en comparación con el competidor de Sony, Facebook, que acaba de lanzar su Auriculares Oculus Quest 2.

Dicho esto, sería más sorprendente si Sony indicara que veríamos noticias de PSVR en los últimos meses de 2020.