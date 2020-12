Riot Games informa que League of Legends se expande en los MMO

¿Cuáles son los nuevos planes de Riot Games para League of Legends? Riot Game continúa expandiendo el universo de League of Legends pero esta vez a través de la historia de su personaje es un nuevo juego online multijugador masivo.

Greg Street, vicepresidente de IP y entretenimiento de Riot Games, desveló recientemente a través de las redes sociales que la compañía se encuentra desarrollando un proyecto basado en todo el universo de League of Legends, una noticia que por supuesto ha sorprendido a todos los fans del famoso videojuego multijugador online.

La información la dio a conocer a través de la red social Twitter, en la que describe qué se trata de una nueva propuesta de la compañía de videojuegos llamada juego online multijugador masivo (MMO), basada en el universo de League of Legends en donde por supuesto estarán involucradas las historias de los personajes.

La idea de ver un MMO basado en League of Legends resulta bastante emocionante para cualquier fan de este género y es que a fin de cuentas, ver involucradas las historias de los personajes relacionada con los campeones y los demás involucrados sugiere un atractivo para muchos de los jugadores.

Sin embargo, desafortunadamente no dieron más detalles, ni avances de ningún tipo por lo que podemos suponer que aún se encuentra en fase inicial, pero sin duda, podríamos decir que se trata de una actualización que motivara y mejorará la experiencia de los jugadores de LOL.

Pero algo que sí está claro es que un MMO de League of Legends, no tendrá un camino fácil de recorrer pues existe un título similar que luego de muchos años en el mercado, sigue atrayendo a miles y millones de jugadores, se trata de World of Warcraft, pero como no todo puede ser pesimismo, sí este proyecto de Riot Games logra una ejecución a la altura podrá tener un impacto sorprendente en el mundo de los videojuegos online.

Pero no nos adelantemos a los acontecimientos esperemos por ahora conocer algunos detalles extras sobre este nuevo proyecto que tienen en manos Riot Games, lo que sí podemos segurar hasta ahora es que se trata de una idea fantástica que a todos los fans encantará.