Omite la VPN de Google One en aplicaciones de Android

¿Sabias que ahora puedes desde algunas aplicaciones especificas omitir la VPN de Google One? Con este dato podrás romper con la red privada virtual que la aplicación del gigante de las búsquedas implemento el año pasado.

A fines del 2020, Google One introdujo una red privada virtual para hacer que la suscripción de almacenamiento sea una oferta más atractiva., pero ahora con la nueva actualización el cliente de Google One ahora puede especificar que aplicaciones pueden eludir la VPN.

La compañía señala que omitor la VPN de Google One no es un proceso recomendable sobretodo en casos puntuales como, en escenarios en los que existan aplicaciones en las que desea cifrar su actividad de navegación, por ejemplo, navegadores web como Google Chrome y Safari, además de aquellas en las que no confía y que pueden poner sus datos en riesgo de ser interceptados o filtrados.

Pero si aún así deseas omitir la VPN, desde la página de inicio, toque la tarjeta “Habilitar VPN” para abrir la página de configuración. Se puede acceder a la pantalla para administrar esto desde “Ver configuración” justo debajo de la preferencia “Bloquear Internet si la VPN se desconecta”, esta página muestra una lista de todas las aplicaciones instaladas y con un toque del signo “más” y lo agrega a la sección “Aplicaciones que omiten VPN”.

Debe tener en cuenta que para hacer efectivo este procedimiento debe poseer instalada la versión 1.99 de Google One. Cuando Google One VPN se lanzó el año pasado con el plan de $ 9.99 / mes 2TB +, Google dijo que estaba trabajando en aplicaciones para iOS, Mac y Windows. Igualmente sigue estando limitado a Android.