5 juegos para Android qué no debes dejar de probar

¿Estás en busca de nuevos opciones de juego para descargar y jugar desde tu dispositivo Android? Aquí te contamos sobre 5 opciones que la tienda de aplicaciones Google Play guarda y que no debes dejar de probar.

Todos en algún momento hemos descargado y disfrutado de un juego en nuestros dispositivos móviles, y es que estas plataformas son ideales para pasar el rato, sin embargo, a veces no sabemos exactamente que descargar o nos topamos con algunos títulos que no son lo suficientemente buenos y no cumplen con las expectativas.

Lo ideal para evitar este tipo de situación es dejar de enfocarlos en juegos que ya cuentan con tiempo y fama en el mercado, abrir el paso a nuevos títulos qué tiene mucho que ofrecer, por esta razón hemos preparado una lista de 5 juegos recién estrenados pero que sin duda prometen.

Kitty Letter

Este primer videojuego que abrimos la lista se trata de un juego de palabras y selección de letras, pero no se trata de un título común ya que de acuerdo a las palabras que utilices tendrán que atacar a tus enemigos, está desarrollado por Exploding Kittens Inc. Y es totalmente gratis su descarga.

Knightin’+

Este videojuego es ideal para Los amantes de las aventuras, está desarrollado por Crescent Moon Games, y se trata de un título inspirado en la serie celda en el que los jugadores deberán explorar las profundidades de las mazmorras para conseguir los botines, el único detalle es que esté a diferencia del anterior es un título pago.

Sensor no Ken: Miles Layered Edge

En esta oportunidad estamos ante un título de rompecabezas presentado en dibujos a tinta sobre papel pergamino el cual produce un efecto visual bastante agradable y atractivo. El objetivo que es mediante toques y deslizamientos de pantalla atacar, esquivar y parar las amenazas de los enemigos, además, permite interactuar con rompecabezas que se muestran a lo largo de los niveles.

City Builder Puzzle Challenge

Este es otro juego de puzzle como su nombre lo indica, en el los jugadores pueden construir ciudades pero para ello necesitarán resolver algunos rompecabezas que les permitirán ir creando en las nuevas estructuras que necesita en la ciudad.

Don’t eat Pete- Zombie survival

Y por último tenemos un videojuego de estilo de defensa de Torres que llega a la Play Store, este es ideal para Los amantes de zombies quienes deberán colocar trampas para proteger su base y vencer las oleadas de muertos vivientes que se acercan por ellos.