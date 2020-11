¡Alerta! Go SMS Pro envía a Internet todos los archivos

¿Has escuchado sobre las fugas de información privada? Ahora tenemos que estar más pendiente con las funciones de nuestras app, pues se ha descubierto que si ha enviado contenido multimedia con Go SMS Pro, es posible que alguien pueda encontrarlo

La fuga de datos es uno de los temas más comunes en la sociedad moderna en la que las aplicaciones envían información a Internet sin autorización exponiendo nuestros datos en el ciberespacio, algo que es realmente malo y afecta directamente la privacidad de los usuarios.

La aplicación de mensajería Go SMS Pro, que tiene más de 100 millones de instalaciones desde la tienda Google Play, pero se ha descubierto que cuenta con una falla de seguridad masiva que potencialmente permite a las personas acceder al contenido sensible que ha enviado usando la aplicación.

Se trata de un error en el sistema de la aplicación de mensajería que ha sido informado desde hace algunos menses, sin embargo los desarrolladores de la misma no han tomado cartas en el asunto por lo que aun persiste el inconveniente.

El reportero de ciberseguridad Zack Whittaker comentó que “Al ver solo unas pocas docenas de enlaces, encontramos el número de teléfono de una persona, una captura de pantalla de una transferencia bancaria, una confirmación de pedido que incluye el de alguien dirección de casa, un registro de arresto y fotos mucho más explícitas de lo que esperábamos, para ser honesto ”.

Pero que es lo que esta sucediendo con Go SMS Pro, pues sencillo, la aplicación carga todos los archivos multimedia que envía a Internet y hace que esos archivos sean accesibles con una URL, según un informe de TrustWave.

Una vez envía un mensaje con medios a través de Go SMS Pro, la aplicación carga el contenido en sus servidores, crea una URL que apunta a él y envía esa URL al destinatario. Si el destinatario también tiene Go SMS Pro, el contenido aparece directamente en el mensaje, pero la aplicación aún carga el archivo y aún crea ese enlace de acceso público en Internet.

El detalle más importante de todo esto, es que el desarrollador la aplicación no ha respondido, por lo que no está claro si esta vulnerabilidad se solucionará alguna vez. Por lo tanto, si eres uno de los usuarios de Go SMS Pro ahora y desea evitar que las cosas que comparte se filtren en Internet, es posible que desee buscar una aplicación de mensajería diferente.