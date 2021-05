Among Us se prepara para llegar a las consolas PS4 y PS5 este 2021

¿Ahora se podrá experimentar la adrenalina del impostor desde el PS4? El popular juego de tareas simultaneas estará llegando a las consolas de última generación de Sony con cosméticos y una mascota inspirados en la franquicia “Ratchet & Clank”.

Among Us, uno de los grandes éxitos gamer en la actualidad, está por comenzar una nueva etapa y tiene todo listo para su llegada a PS4 y PS5, una información confirmada por el desarrollador, Inner Sloth, quien aseguró el titulo online multijugador se aproxima a la plataforma de Sony.

La información la dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, en la publicación se puede ver un vídeo, si prestas atención, puedes notar algunas pistas de lo que le espera a Among Us, “prepárate para darle la bienvenida a una renovada tripulación”, comentaron en el mencionado tuit.

Aún no se tienen mucha información del rumbo que ahora tendrá Among Us pero se espera que se estrene en las consolas de Sony con una máscara, un sombrero y una mascota exclusivos para esas plataformas, elementos que están inspirados en Rachet & Clank, una franquicia clásica de PlayStation.

Among Us se lanzó en 2018, pero en 2020 consiguió grandísima popularidad, en medio de una pandemia mundial logró conectar a millones de personas confinadas a sus casas, el juego se convirtió en un refugio para el entretenimiento y la sociabilidad mediada por pantallas.