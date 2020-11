Cyberpunk 2077 anuncia sus requisitos en PC con nuevas configuraciones

¿Parece que la espera de Cyberpunk 2077 se alarga? ¿Ahora requisitos nuevos? Nuevamente vuelven a utilizar el cartel amarillo pero esta vez no es para darnos malas noticias, por el contrario no informan de la actualización de los requisitos para PC que ahora dispone Cyberpunk 2077.

CD Projekt, el estudio polaco encargado del desarrollo de Cyberpunk 2077 ha hecho recientemente un anuncio de interés para los usuarios que esperan con ancias la llegada del exitosos juego futurista.

Esta vez, se volvió a utilizar el cárter con el color característico del juego para un anuncio relacionado con Cyberpunk 2077. Por suerte esta vez no se trata de un nuevo retraso, en esta oportunidad el estudio polaco ha actualizado sus requisitos mínimos y recomendados para PC.

El anuncio lo realizo la compañía a través de una publicación en la red social Twitter, en la que señala que ha incluido nuevas configuraciones: alto, ultra, mínimo (con trazado de rayos y 1080p), alto (con trazado de rayos y 2K) y ultra (con trazado de rayos y 4K) para adaptar la experiencia del juego a todos los sistemas y gustos.

Aquí te dejamos la publicación original, para que observes de primera mano las especificaciones y requisitos necesarios para poder disfrutar del juego tan esperado.

You asked, we deliver!

Check out the >>UPDATED<< system requirements for #Cyberpunk2077!

Below you’ll find recommended configurations for 1080p low, 1080p high, 1440p ultra and 4K ultra settings, as well as ray tracing setups! pic.twitter.com/kzXhEbiuHE

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 20, 2020