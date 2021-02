¡De nuevo! WhatsApp explica por qué debes aceptar sus políticas de privacidad

¿Ya sabes que puede pasar con tu cuenta de WhatsApp si no aceptas los cambios de política de privacidad? La aplicación de mensajería nuevamente ofrece a sus usuarios detalles sobre el destino que les espera a aquellos que decidan no acepten sus nuevas política.

Desde la publicación del cambio de políticas de privacidad, WhatsApp ha sido victima de controversias, y ha estado implementando estrategias para notificarles a sus usuarios que estas modificaciones no afecta la seguridad de sus datos, ha creado una sección de preguntas frecuentes en su sitio web, para que no quede ninguna duda de qué pasará cuando, después del 15 de mayo, se apliquen las nuevas normas.

Pero ¿Realmente sabes cuales serán las consecuencias de no aceptar las nuevas normas? WhatsApp a informado que los usuarios que decidan no aceptar la política, tendrán funciones limitadas, quedará inhabilitado los chat desde la aplicación, aunque sí podrás recibir llamadas y notificaciones durante un tiempo, aunque no han especificado cuanto.

Uno de los factores que reitera la app es que este cambio de política no permite que Facebook tenga acceso a los mensajes privados, ya que los chat cuentan con cifrado de extremo a extremo, por lo que solo sus destinatarios pueden ver su contenido.

La nueva política de privacidad hace referencia a los mensajes enviados a empresas, a cuentas que tengan instalado Whatsapp Business, ya que esos mensajes sí que pueden almacenarse en servidores de Facebook y los datos pueden utilizarse para publicidad.

Hasta ahora no se ha realizado ningún otro cambio sobre la fecha de entrada en vigencia los cambio, pasó del 8 de febrero al 15 de mayo, para que así tenga tiempo de explicar mejor a los usuarios en qué consiste el cambio, evitando el pánico generalizado que se produjo hace semanas.