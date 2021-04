Destiny 3 podría no lanzarse hasta 2024

¿Esperas el lanzamiento de Destiny 3? El estudio ha confirmado la ruta completa de actualizaciones de contenido que se alargara de dos a tres años, por lo que el Destiny 3 no llegara sino hasta 2024.

Luego del fin del acuerdo comercial entre Bungie y Activisión sobre la marca Destiny, la mayoría de los fanáticos asumieron que la compañía comenzaría a priorizar sus labores para una tercera parte del videojuego de acción en formato de multijugador masivo en línea.

Lo cierto es que ya se ha anunciado toda una hoja de ruta completa con las posibles actualizaciones que recibirá la versión dos del título que tendrán lugar entre tres o dos años más, además, se ha confirmado que la tercera parte de este videojuego no llegara al mundo comercial hasta dentro de algunos años en el 2024.

En una entrevista del director de diseño Jacon Benton con el portal japonés 4Gamer, se asegura que la intención nunca fue dejar de lado a Destiny 2, y también, el creativo recuerda que aún quedan dos expansiones más confirmadas para Destiny 2, The Witch Queen y Lightfall.

Benton también adelanto algunos anuncios importantes, como que seguramente necesiten otro capítulo adicional para terminar de contar la historia que el equipo quiere contar.

En conclusión, y valiéndonos de las matemáticas podemos decir que, teniendo en cuenta que The Witch Queen se lanzaría en 2022 y se toman entre un año o año y medio en lanzar la siguiente, es posible que Denisty 3 no llegaría antes de 2024, además esto podría retrasarse hasta 2026 dado que aún no se lanza un capítulo más tras Lightfall, la cosa podría demorarse hasta 2026.