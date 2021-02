Dile adiós a los archivos de Play Music

¿Ya es oficial? Google anuncia que serán eliminados de forma definitiva los archivos de Play Music este mes de febrero a pesar de que desde diciembre la aplicación había dejado de funcionar.

El 24 de febrero será el día decisivo para los archivos y datos de las cuentas de Play Music, ya que Google ha decidido eliminar de la aplicación todos los datos de los usuarios incluyendo listas de reproducciones y de más contenidos que guarda la plataforma.

Esta había dejado de funcionar a finales del 2020, sin embargo, los usuarios podrían ingresar a la nube y exportar los archivos subidos, ya que el gigante de las búsquedas había proporcionado un tiempo para que los usuarios pudieran transferir los datos a YouTube music usando herramientas incorporadas o descargando una copia vía Google Takeout.

Por esta razón Google colocó el 24 de febrero como la fecha límite para este proceso ya que es cuando se empezarán a llevarla los planes de eliminación de todos los datos de Google Play Music, según la información compartida a través de correo electrónico a los usuarios.

A partir de esta fecha no se podrá recuperar los datos, Google advierte a sus usuarios que aún cuando hayan utilizado la herramienta de transferencia a Youtube Music, es recomendable qué visiten de nuevo su biblioteca y consulten sus datos de Play Music antes de ser eliminados definitivamente.

Además, de las canciones subidas ala nube los datos de Play Music incluye compras listas de reproducciones álbumes guardados en la biblioteca historias de búsqueda, entre otros, se trata de información valiosa para mucho, así que si aún no has trasferidos tus datos, no esperes más tiempo.