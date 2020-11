¡Entérate! Call of Duty Warzone obtiene un dron bomba oficial

¿Ya conocistes la última novedad de Call of Duty Warzone? A poco menos de un año de su lanzamiento, Call of Duty Warzone continua sorprendiendo a todos los jugadores, con sus extraordinarios gráficos, y hoy nos trae un espectacular dron bomba. No te lo pierdas.

Recientemente se dio a conocer a través de un vídeo en el subreddit oficial de Call of Duty Warzone que muestra un dron, puede parecer insignificante, pero lo cierto es que se trata de una incorporación nunca antes vista por los jugadores.

El descubrimiento se hizo en un búnker de tarjeta roja durante una partida privada. El dron, que se llama Bomb Drone Killstreak, es de un rojo brillante y parece tener un paquete combinado C4 adjunto.

El vídeo corto muestra un HUD cuando el dron está en modo de vuelo con un indicador de combustible y una señal que indica que el C4 está armado.

Al parecer los desarrolladores han escuchado las peticiones de los jugadores que en muchas ocasiones han podido improvisar en el pasado conectando C4 a un dron y conduciéndolo hacia los enemigos, ahora parece que se ha agregado al juego un dron bomba oficial.

Esta incorporación parece ser favorable para los fanáticos del exitosos videojuego de acción y combate, la táctica será aún más fácil de llevar a cabo que antes ahora que se ha agregado al juego la versión oficial del dron bomba.

Como señaló el usuario de Reddit Freshout420 en un comentario “[el desarrollador de Warzone Infinity Ward] literalmente tomó una táctica que la comunidad usó que no estaba prevista y la convirtió en parte del juego”.

Warzone se lanzó en marzo de este año para PS4, Xbox One y PC y es parte del título de 2019 Call of Duty: Modern Warfare. Y sí aún no lo conoces, te invitamos a probarlo, realmente vale la pena. Warzone permite el combate multijugador en línea entre 150 jugadores ambientados en la ciudad ficticia de Verdansk.

El último juego de la franquicia, Call of Duty: Black Ops Cold War, está actualmente disponible para jugar en todas las plataformas, incluida PS5 en los EE. UU., Y se podrá jugar en el Reino Unido para PS5 el 19 de noviembre.

Fuente: gamesradar.com