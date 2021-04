Evercade VS, una consola retrogaming moderna con ranuras para cartuchos de juegos dobles

¿Quieres darte una vuelta por el pasado? Revive momentos de tu infancia con esta fantástica consola retro que busca traer la magia de las consolas antiguas con la tecnología de las modernas, sin duda te encantará.

El mercado de los videojuegos siempre ha sido un éxito total desde las primeras máquinas hasta las consolas moderas, pero en los últimos años la nostalgia se ha apoderado de la industria que ha revivido títulos retros, y ahora busca traer a la vida la experiencia completa desde una versión actual.

El nuevo Evercade VS de Blaze Entertainment tiene como objetivo recuperar esa sensación mágica retrogaming que las consolas modernas simplemente no pueden reproducir, a pesar de sus excelentes gráficos y efectos visuales, esta versión ofrece soporte para hasta cuatro jugadores simultáneamente mediante el uso del controlador Evercade VS USB patentado o controladores USB e inalámbricos de terceros.

Además incluye el controlador Xbox Adaptive, así como los controladores inalámbricos de 8 bits. Las dos ranuras para cartuchos son para jugar con paquetes de juegos coleccionables con licencia completa, completos con una caja de estilo retro y un manual. Lea más para ver un video, imágenes adicionales e información.

“Este es un momento enormemente emocionante para Evercade, con nuevos carros, nuevo hardware y software mejorado que están disponibles. Cuando comenzamos este proyecto, creíamos que una consola solo física funcionaría en un mundo cada vez más digital y la reacción ha sido asombrosa. Hoy pasamos esto al siguiente nivel ”, dijo Andrew Byatt, Director Gerente de Blaze Entertainment.

La consola tendrá un valor de 100 dólares, y estará disponible para pedidos anticipado para el 28 de mayo, para realizar los envíos a principios de noviembre del 2021, además esta consola retromoderna cuenta con una CPU de cuatro núcleos a 1,5 Ghz y una DRAM de 512 MB.