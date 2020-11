Google Chat agrega soporte para salas con conversaciones sin hilos

¿Sabias qué ahora puedes tener una mejor experiencia en Google chat? El gigante de las búsquedas actualiza el estilo de sus salas de chat e introduce una actualización para brindar una mejor experiencia a los usuarios en salas sin hilos.

Las salas de chat de Google han tenido conversaciones agrupadas en hilos, desde su lanzamiento. Este estilo de las salas tenia sentido para mucho pero alguno otros los considera como una barrera para los equipos de gran volumen y contrastaba con Slack.

Sin embargo, el gigante de las búsquedas Google ahora está agregando la capacidad de tener salas de chat sin hilos.Este cambio introduce un tipo de conversación más simple, sin hilos, lo que le brinda una mayor flexibilidad en sus discusiones.

A partir de ahora los usuarios de Google Chats, se encontraran con la nueva actualización de las salas que se volverá efectiva a finales de este mes, en las que al crear una de ellas, podran ver una nueva opción Usar respuestas en cadena para establecer si las conversaciones se organizan en diferentes cadenas.

Google equipara esa experiencia a ser como un correo electrónico y señala que no está disponible para los chats clásicos de Hangouts.

El antiguo comportamiento enhebrado no está habilitado de forma predeterminada, mientras que “no se puede cambiar si una sala está enhebrada o no después de crearse”, informó. Además, Google dice que “las salas existentes no cambiarán; puede continuar participando en salas de subprocesos y crear más”.

Mientras tanto, las salas sin hilos cuentan con una función que le brinda a los usuarios la capacidad de activar y desactivar el historial de conversaciones. Existe una configuración de historial de salas disponible en la Consola de administración que permite a los administradores decidir sobre l elemento predeterminado para las salas de su organización que admiten la alternancia.

Además, esta modificación a las salas de chat significa que las mismas sin hilos sera la establecidas como predeterminadas, Google Chat se está convirtiendo en una herramienta de mensajería grupal más convencional.

Las organizaciones más grandes estaban especialmente orientadas a los hilos, pero ralentizarían las conversaciones de otros grupos en rápido movimiento y requerirían verificar constantemente las discusiones anteriores.

Google Chats aún continua realizando algunas modificaciones. el siguiente paso para el chat serían los hilos que se pueden crear a voluntad en conversaciones sin hilos. Las salas sin hilos se implementarán en el chat de Google a partir del 16 de noviembre de este año y estarán completamente disponibles poco después para los siguientes niveles: