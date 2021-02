Google dice adiós a la realidad virtual y a su plataforma Daydream

¿El gigante de las búsquedas dejará de invertir en esta tecnología? Hasta los momentos Google no se ha manifestado sobre el hecho pero desconecto los servidores de su plataforma recientemente y dejó de prestar soporte desde hace meses.

Para el que Google comenzó a despedirse de la realidad virtual deforma progresiva, primero con el fin de soporte y luego con la deshabilitación de los servidores de sus plataforma Daydream, ahora los usuarios no pueden acceder a servicios básicos del sistema y se manifiestan en las redes en busca de respuestas.

Conectarse a Play Store, descargar videojuegos o actualizar aplicación son algunos de los servicios a los que ya los usuarios no tienen acceso, este hecho apunta a que los servidores de la plataforma pueden no estar funcionando, sin embargo, el gigante de las búsquedas no ha dado información al respecto.

Google lanzó Daydream en 2016 como su plataforma de Realidad Virtual, compatible con aplicaciones de terceros y con su visor de Realidad Virtual Daydream View, pero desde octubre del 2020, el servicio del de recibir soporte, actualizaciones y de ser compatibles con Android 11, la última versión del sistema.

Pero a pesar del aviso de la culminación de soporte , las aplicaciones de la plataforma de realidad virtual continuaban siendo ejecutadas con total normalidad si habían sido instaladas, pero esto supone un cambio a todo eso y un descontento de los usuarios que esperan respuestas.