Google Lens permite traducciones a partir de capturas de pantallas

¿Cuales son los cambios que ha aplicado Google Lens? Desde teléfonos inteligente con Android 11 podrán traducir textos a partir de capturas de pantalla gracias al nuevo cambio en la interfaz de la aplicación del gigante de las búsquedas.

Google Lens es una aplicación móvil de reconocimiento de imagen desarrollada por Google, pero ahora la compañía pretende diversificar su interfaz y agregar nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios, se trata de un filtro de traducción que trabaja con capturas de pantallas.

Al tomar capturas de pantalla en Android 11, aparece una vista previa en la esquina inferior izquierda para compartir o editar rápidamente, aquí encontraras una sugerencia de traducción de Google Lens, por lo que si necesitas traducir una imagen en un idioma extranjero, puedes utilizar el botón “Traducir” con la marca Lens a la bandeja de acciones.

La hoja inferior le permite “Copiar todo” rápidamente y descargar el idioma actual para acceder sin conexión. También puede enviar rápidamente la captura de pantalla a la aplicación Google Translate completa. Otro pequeño cambio hace que la sugerencia de “Compartir” gire a través de varias de sus aplicaciones de redes sociales instaladas, Instagram y Twitter, en nuestro caso, así lo reseñó 9to5google.com.

Se trata de una integración bastante útil, aunque al parecer no es del todo perfecto, ya que cualquier texto activa el chip de traducción muestras que las imágenes que no poseen nada escrito no lograran habilitar el botón en Google Lens, pero sin duda una innovación que ayudará a mantener su ventaja entre la competencia.