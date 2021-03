¡Increíble! Instagram permitirá guardar borradores de las historias

¿Te ha pasado que subes una historia y luego te arrepientes pero no quieres eliminarla? Instagram está trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios guardar borradores de sus historias, sin necesidad de publicarlas al momento.

La red social Instagram está trabajando en la modernización de su plataforma y constantemente incluye funciones nuevas su interfaz, y ahora está preparando una nueva herramienta que le permitirá a los usuarios guardar los borradores de sus historias a medio terminar.

Estamos función permitirá dejar historias medio terminar en Instagram ya que no solamente mostrará la opción de Descartar o Conservar a las cuales estamos acostumbrados, sino que también podremos observar en el futuro “Guardar como borrador”, así los usuarios no tendrán que deshacerse de la historia si no dejarla en stop hasta que deseen publicarla.

Así lo confirmó, Adam Mosseri en su cuenta de Twitter con su comentario “… borradores de historias próximamente”. No específico ninguna fecha, así que habrá que estar pendiente de futuras actualizaciones de Instagram.

Sin duda se trata de una excelente opción que permitirá diversificar las opciones de la plataforma y beneficiar a los creadores de contenidos, y que se suma a los subtitulado automático que también es una de las opciones prometidas para futuras actualizaciones de Instagram.