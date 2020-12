¡Inesperado! Sony retira de la tienda PlayStation Cyberpunk 2077

¿Has tenido algunos problemas con el videojuego futurista? Sony ha anunciado que retirará al Cyberpunk 2077 por presentar diversos problemas y ofrece un reembolso completo a los jugadores que hayan adquirido el título a través de PlayStation Store.

La empresa multinacional japonesa Sony anunció recientemente qué el título tan esperado Cyberpunk 2077 saldrá de la tienda PlayStation Store tras recibir múltiples quejas de los usuarios por diversos problemas en la interfaz gráfica.

A través de la red social Twitter la compañía japonesa dio a conocer la información en la que asegura que se esfuerza para brindar un alto nivel de satisfacción a los consumidores y por tal motivo ofrecerá un reembolso completo a todos los jugadores que hayan adquirido el título mediante la tienda de videojuegos oficial de la PlayStation.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.

