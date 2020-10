Juegos de Xbox gratuitos que llegan en noviembre de 2020

¿Quieres saber cuales son los juegos gratuitos que podras disfrutar en Xbox? Microsoft ha compartido los cuatro juegos gratuitos que podrá obtener en noviembre de 2020 a través de Xbox Live Gold y Game Pass Ultimate.

La compañía tecnológica multinacional, Microsoft, ha revelado cuatro juegos que los usuarios podrán obtener a través de Xbox Live Games With Gold en noviembre de 2020. Curiosamente, Incluye juegos en tres generaciones de sistemas y permanecerán en su biblioteca mientras esté suscrito.

En primer lugar tenemos a Aragami: Shadow Edition que será gratis durante todo el mes y es un juego nativo de Xbox One que generalmente cuesta 25 dolares. Por su parte, Swimsanity se unirá desde el 16 de noviembre hasta el 16 de diciembre, siendo un juego de disparos multijugador subacuático, con modos de juego competitivos y cooperativos repletos de acción.

Full Spectrum Warrior es una joya subestimada para la Xbox original, y podría ser la más destacada este mes. El juego combina acción y estrategia en tiempo real para una simulación militar que sigue siendo única más de una década después de su lanzamiento. Todavía tienes tiempo para tomar algunos juegos de la alineación de octubre, incluidos Slayaway Camp, Maid of Sker y Costume Quest.

En el lado original de Xbox, el juego de guerra táctica Full Spectrum Warrior será gratuito por menos tiempos que los dos primero títulos, desde el 1 de noviembre hasta el 15 de noviembre, momento en el que será reemplazado por Lego Indiana Jones para Xbox 360 hasta el final del mes.

Como siempre, todos estos juegos se pueden reproducir en Xbox One. También se podrán jugar en Xbox Series X y Series S cuando se lancen los dos sistemas, ya que ambos son compatibles con todos los juegos que no son de Kinect y que se pueden jugar en Xbox One.

Sin embargo, parece un poco menos impresionante que lo que Sony ofrece a los miembros de PS Plus en noviembre. Bugsnax será gratuito en el lanzamiento en esa plataforma, y ​​PlayStation Plus Collection permitirá a los jugadores de PS5 experimentar algunos de los mejores juegos de PS4 desde el principio.

Te dejamos una lista más ordenada de los juegos para que tengas una guía: