Kindli, una app que promueve las obras de caridad

¿Qué te parece tener una red social en la que puedas realizar buenas obras? Ahora contamos con la aplicación Kindli que se centra en las acciones de caridad especialmente dirigidas para aquellas personas que quieran hacerlas. Te contamos todos los detalles.

Nos encontramos en una sociedad en la que lo digital reina, en la actualidad contamos con diversas redes sociales y aplicaciones que nos ofrecen gran variedad de opciones.

Existen redes de citas, para aprender a bailar, hacer ejercicio, dibujar, aprender tucos útiles, entre otras funciones, pero hoy tenemos la oportunidad de hablar de una aplicación que está causando revuelo entre los usuarios, pues está especialmente dirigida para aquellos que desean hacer buenas acciones.

Se trata de Kindli, una app que se centra en motivar a los usuarios a través de vídeos que muestran la realidad de algunas personas e invita a celebrar la buena voluntad de ayudar a los más necesitados, pues la plataforma permite agradecer a la gente por sus actos enviando tarjetas.

La aplicación se encuentra disponible para dispositivos con sistema operativo iOS y Android además cuenta con un modelo de negocio que, a diferencia de muchos otros, no se basa en los datos del usuario y sí en las donaciones.

Kindli, cuenta con estándares de contenidos más estrictos que la mayoría de las redes sociales, pues en ella no se tolera el racismo, malos comentarios y las discriminaciones, así que si eres usuario de esta app y no tienes nada bueno que decir en mejor no decir nada.

La plataforma proporciona una comunidad segura que elimina automáticamente las cuentas falsas y silencia a los miembros con intenciones malintencionadas, y aplica pautas de contenido estrictas que no permiten la política, el discurso de odio, la violencia, el racismo ni el acoso.

Parece una idea muy buena, el único detalle es que aún no se encuentra disponible en todos los países pero se trata de una buena iniciativa que puede llegar a abrir nuevas puerta en todo el mundo.