¿Por que Microsoft no Recomienda que descargues la versión filtrada de Windows 11?

En el mundo del internet como ya sabemos es normal que que los usuarios quieran probar todo lo nuevo que salga al mercado, ya sea apps, programas, actualizaciones, incluso videojuegos.

Y es que es comúnmente cuando un nuevo software es esta a punto de salir, en ocasiones se filtra información de estos he inclusive hasta se filtran versiones no oficiales.

Esto pasa con el nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows 11, ya que una gran cantidad de usuarios ya han optado por instalar la versión no oficial de este SO para experimentar por ellos mismos cuales son los nuevos cambios que traerá este.

Pero por lo que parece Microsoft no quiere que descarguemos esta versión no oficial, y aquí te diremos los motivos.

¿Es preferible esperar hasta la versión oficial del nuevo SO?

Desde que salió Windows 10, este a experimentado muchas actualizaciones para mejorar su experiencia y rendimiento, pero al parecer para lo usuarios ya llego el momento de experimentar las nuevas novedades que traerá el nuevo SO de la compañía de Redmond.

Y es que solo faltan unos pocos días para que esto suceda ya que el 24 de junio se sabrá la fecha exacta de la version oficial de Windows 11, pero muchos usuarios están impacientes por probar este SO y han optado por descargar la versión filtrada.

Según lo que cuenta XDA Developers, la compañía de Redmond ha presentado un recurso contra Beebom, una publicación India que ha sido la autora de la filtración.

La firma americana alega que es una versión inédita de Windows 11 y ha llegado hasta el punto de pedir a Google que eliminara la entrada del medio para evitar dicha filtración.

Lo que se encuentra es una versión temprana del software y que algunos afirman que se trata de una gran actualización de Windows 10. Esto lo hemos visto en otras ocasiones, como por ejemplo con la salida de Windows 7 después de que lo hiciera Vista.

Ahora bien, esto es solo un suponer, ya que no se trata de una versión definitiva, la cual llegará más tarde y cuya fecha concreta se sabrá el próximo día 24 cuando sea el evento.

Esta versión filtrada de Windows 11 viene en forma de un archivo ISO que contiene todo lo necesario para dar el salto al nuevo sistema operativo.

Sin embargo, no es recomendable en modo alguno descargarla al no tratarse de una versión definitiva. Recordemos lo importante que es para nuestro ordenador y para la seguridad de este no instalar ‘software inacabado’.