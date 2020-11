Sony advierte a usuarios de India que consolas PS5 no tendrán garantía

¿Qué novedades hay con PS5 en el continente asiático? Este mes llegó el PS5 a casi todo el mundo, pero India es una de las excepciones, sin embargo, los usuarios han recurrido a otros medios para conseguir sus consolas, sin embargo, Sony ha asegurado que las consolas adquiridas de esta forma no contaran con garantías.

La india aun no tiene fecha para el lanzamiento oficial de la PS5, pero los usuarios han conseguido esta consola a través del mercado gris, es decir a través del flujo de mercancía por los canales de distribución diferentes a los autorizados por el fabricante o el productor, para así poder disfrutar de esta maravillosa consola lo antes posibles.

Los usuarios interesados en compras la más reciente consola han optado por adquirirla a través de un familiar o amigos que viven en el exterior o simplemente a través de terceros que se aprovechan de esta oportunidad para vender la consola a precios más elevados que en el mercado oficial.

No obstante, estos compradores no podrás disfrutar de la garantía que ofrece la compañía Sony India para estas consolas conseguidas a través de estos medios.

Así como lo anunció la compañía fabricante de PS5, las consolas importadas de otros países, las cuales ofrecen garantía solo en el país donde fueron importadas, debido a que la consola no viene con garantía internacional.

Si las consolas que han sido comprado por estos medios llegaran a tener algún problema técnico con alguna de sus piezas no podrán ser reparadas por el servicio técnico de Sony India por no poseer la tarjeta de garantía oficial de Sony India y tendrán que acudir a un taller de reparaciones de terceros los cuales no están actualmente capacitados para reparar estas consolar porque son muy nuevas.

A pocos días de terminar el año es poco probable que se anuncie una fecha oficial para su lanzamiento este mismo año por lo tanto a los residente de este país tendrán que esperar o arriesgarse a comprar esta consola a pesar de perder la garantía.