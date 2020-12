Twitter anuncia que se puede usar autentificación de dos factores basadas en claves de hardware

¿Te preocupa los sistemas de seguridad que ha aplicado Twitter en los últimos timepos? La red social anunció que ya podrás usar tus claves de hardware para proteger tu cuenta.

Twitter acaba de anunciar que la autenticación de dos factores basada en claves de hardware ahora se puede usar para iniciar sesión en Android e iOS, que según la red social más utilizada de todos los tiempos mejorará los sistemas de seguridad en las cuentas de los usuarios.

La autentificación doble exige dos formas de probar tu identidad y también puede usarse para proteger tus cuentas en Internet. No ofrece un nivel perfecto de seguridad y tienes que dar otro paso cuando entras a tus cuentas, pero sí da una mayor seguridad a tu información en línea.

Un ejemplo de autentificación de doble paso la usamos cotidianamente al comprar con tu tarjeta de débito, debido a que se tienes que mostrar tu cédula de identidad junto con la tarjeta y colocar una clave secreta para poder acceder al dinero que posees.

Protecting your account on all of your devices is important. We’ve updated two-factor authentication so you can now log in with your physical security key on Android and iOS, like on desktop. More on how to set up this added security for your account: https://t.co/c7hff75zQd

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 2, 2020