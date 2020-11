Verse by Verse, una herramienta de Google con IA que te ayuda a escribir poesía

¿Quieres escribir poesía pero no tienes las destrezas? Ya eso no es un problema, te presentamos Verse by Verse una herramienta basada en Inteligencia Artificial que te hará escribir como todo un poeta clásico.

La poesía desde tiempos remotos ha cautivado las culturas y sociedades, tanto es el impacto de esta que muchos la consideran con la máxima técnica de expresión artística.

Si te gusta escribir poesía, pero sientes que no tienes todas las habilidades necesarias o simplemente careces de inspiración, puedes tener una oportunidad de incursionar en este género con esta fantástica herramienta de Google basada en inteligencia artificial.

Y es que ahora con los avances de la tecnología contamos con muchas herramientas para realzar nuestras destrezas o simplemente simular tener alguna, en este caso Google nos proporciona una que no permite escribir como todo un poeta clásico.

Esta herramienta impulsada con Inteligencia Artificial, llamada Verse by Verse, te permite elegir tres (3) poetas que te servirán de musas. Entre ellos encontrarás a Emily Dickinson, Robert Frost, Frances Ellen Watkins Harper, Edgar Allan Poe, Sara Teasdale, Edwin Arlington Robinson, entre otros.

Además la plataforma te ofrece un repertorio de información biográfica de los autores al posicionar el mouse en el nombre del escritor, contenido de Wikipedia y otras fuentes.

Una vez que seleccionas a tus musas, tendrás que elegir la estructura de tu poema. Puedes elegir entre por coplas, cuartero o verso libre, así como otras opciones para personalizar el estilo de tu poesía.

Al igual como ocurre con los autores, la plataforma te brinda un breve resumen del significado de cada estructura junto con algunos ejemplos, una ves este listos tus versos solo queda colocarle un titulo y descargarlo.

Lo curiosos de esta Inteligencia artificial es que no te hace el trabajo tu debes escribir una primera línea y a partir de ella te comenzaran a dar opciones sobres las que puedes elegir y comenzar a crear tu poema.