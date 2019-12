Crear cuenta Gmail: cómo crear una cuenta de correo en Google

Crear una cuenta en Gmail (Google) es particularmente sencillo, para ello, entra en www.google.com y sigue los pasos a continuación:

Al entrar en la página de Google, podrás visualizar el buscador característico de siempre, esta vez, ignora el buscador y haz clic en la parte superior derecha, donde coloca Gmail. Al hacerlo, serás direccionado al panel de inicio del correo electrónico de Google.

Igualmente, en la parte superior derecha se encuentra un seleccionable que dice Crear cuenta, pero también podrás encontrarlo inferior izquierda de la pantalla. Así mismo, si deslizas hacia el final de la página, encontrarás un tercer botón de Crear cuenta. En cualquier caso, debes hacer clic en uno de ellos para continuar.

Hecho esto, una página se abrirá en una nueva pestaña. Allí se te pedirá una serie de datos para poder registrarse en la plataforma. En el campo vacío, donde dice Nombre, deberás colocar en esencia tu nombre real. Seguidamente de tus apellidos en el campo adyacente Apellidos.

Debajo de estos, deberás colocar tu nombre de usuario en Gmail, el cual será tu nombre de acceso a Google y la dirección de tu correo electrónico. Justo debajo de este campo, podrás notar un texto donde te indica la posibilidad de usar letras, números y puntos, si es que así lo deseas.

Una vez puesto el nombre de usuario, debes proseguir más abajo para colocar la contraseña de acceso. En este punto, se recomienda utilizar una contraseña con una combinación de Mayúsculas, Minúsculas, Números y/o Símbolos para mantener la integridad de la cuenta Google. Además de asegurar de que dicha clave sea lo suficientemente larga para incrementar aún más la protección de la misma ante posibles intentos de ataques fraudulentos dirigidos a tu cuenta.

Igualmente, podrás ver debajo de los campos de contraseñas un pequeño párrafo por parte de Google que indica lo siguiente: “Utiliza ocho caracteres como mínimo con una combinación de letras, números y símbolos”.

Con lo cual, es mandatorio tratar con cierto énfasis la elección de la contraseña. Al terminar de rellenar dichas secciones, debes hacer clic a Siguiente para continuar. Al hacerlo, aparecerá una nueva pantalla donde se solicitan nuevos datos.

En primer lugar, te pide colocar tu número telefónico que, aunque es opcional, es altamente recomendable colocarlo. No obstante, puedes proseguir y registrarlo más adelante, luego de crear tu cuenta. Si decides poner tu número, asegúrate de que el país de tu código esté situado correctamente, simplemente debes cerciorarte de que la bandera de tu nación esté seleccionada, aunque esto en esencia, se coloca automáticamente por defecto. Google básicamente requiere del número móvil para funciones de protección del correo, y no será mostrado a otros usuarios, tal como lo indica en el texto debajo del campo.

Seguidamente, y de forma opcional igualmente, se te pedirá colocar un correo electrónico alternativo, éste funcionará como método de recuperación de la cuenta de Google y por ende, de la dirección que estás registrando. Así mismo, puedes optar por colocar el correo de la compañía de tu preferencia (Hotmail, Yahoo!, AOL, Outlook, etc.).

Ahora, se solicitan los datos de tu fecha de nacimiento que, de izquierda a derecha se compone de la siguiente manera: Día (día de nacimiento), Mes (mes del día en que naciste) y Año (el número del año en que naciste).

Consiguientemente debes coloca tu sexo (mujer u hombre). Sin embargo, si deseas no hacerlo, Google te da la opción de omitir dicha información, colocando en su lugar Prefiero no decirlo. En tanto que si perteneces a otro grupo sexual que no es hombre o mujer, puedes optar por situar la opción Otro.

Por otro lado, si empiezas a cuestionar de la solicitud de dichos datos, siempre puedes visitar y leer las Políticas de privacidad de Google. Además, en esta misma ventana, la empresa responde a algunas de las preguntas que más a menudo surgen entre los usuarios haciendo clic en Por qué pedimos esta información, que está situado más abajo, cuyo texto es de color azul.

Una vez estés listo en esta ventana, puedes hacer clic en Siguiente para continuar con el proceso. En este apartado debes aceptar las Condiciones del Servicio de Google. Además de indicarte que una vez registrado, aceptas sus Políticas de Privacidad. Por ende, se recomienda su lectura para tener, a modo genérico, una idea cimentada en cómo la empresa hace uso de tus datos.

Se sabe que el texto implementado por las compañías en referencia a la utilización de tus datos suele ser ampliamente extenso. Por ello, Google coloca a disposición un contenido a modo de resumen en dicha ventana de aceptación. Esto, por supuesto, con la posibilidad de extender su lectura en cualquier momento. Por ejemplo, haciendo clic en Políticas de Privacidad, una nueva pestaña se abriría en tu navegador indicando la información segmentada por Condiciones de uso, Tecnologías, Preguntas frecuentes, Descripción general y Política de privacidad. Ésta última ramificada en las diferentes secciones que componen el texto completo de la esencia de sus políticas como empresa.

Por último y prosiguiendo con el registro, debes hacer clic en el botón azul “Acepto”. Hecho esto, tu cuenta será creada de forma correcta. Aparecerá entonces el logo de Gmail cargándose y luego emergerá un cartel de bienvenida. Al aceptar, empezarán las configuraciones iniciales de la cuenta que, como primera instancia debes elegir la vista que más se acomode a tus gustos, dividida en Predeterminada, Cómoda o Compacta. Al realizar tu elección, debes hacer clic en Aceptar para establecerte en la página principal del correo electrónico de Google. Desde de ese punto, puedes configurar y administrar todas las opciones y funcionalidades que otorga Gmail.

¿Por qué crear una cuenta Gmail?

Tener una cuenta Gmail en la actualidad es tan beneficioso como práctico, las diferentes funcionalidades integradas que otorga Gmail en su producto son altamente provechosas para los intereses del usuario. Así pues, siendo que Gmail superó en el 2012 a su competidor más cercano Outlook en cuanto a cantidad de registros de personas a nivel mundial se refiere, deja en clara evidencia que el correo electrónico de Google es un servicio establecido más que potente.

Con lo cual, darse de alta en el sitio web de Google es una opción más que viable, además de acertada. Así mismo, como se ha podido contemplar en el apartado anterior, registrarse en la plataforma es gratuito, sencillo en demasía, y disponible para todo el mundo.

Por otro lado, se es consciente que para efectuar un registro en cada plataforma existente en internet, es mandatorio otorgar una dirección de correo electrónico, y en eso, Gmail ofrece lo necesario. Sin embargo, el servicio de Google no se limita únicamente a otorgar un registro de correo digital, sino que además, concede otros tipos de servicios de alta utilidad aledaños a la compañía.

Así mismo, es destacable mencionar que al crearse una cuenta Gmail los usuarios se dan de alta automáticamente en Google y otros servicios en relación

A continuación presentaremos una serie de beneficios que otorga dicha compañía para tus propios intereses.

Beneficios de registrarse en Gmail en el 2019

Google Calendar: Con esta opción podrás almacenar y sincronizar eventos en línea con las personas que tengas agregada en tu perfil. De esta forma, las agendas que han de ser programadas en Google Calendar pueden ser vistas por los contactos de tu cuenta.

Google Drive: Mediante esta utilidad puedes crear, editar y compartir documentos en línea, permitiendo su acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Además, te permite almacenar y compartir fotos u otros archivos de tamaño considerable.

Uso adaptativo para conexiones lentas: En caso de que poseas un dispositivo que esté en un entorno de conexiones lentas, Gmail te ofrece la adaptabilidad de usar la versión HTML para equipos de gama baja e internet limitado. Con lo cual, su utilización eficaz no está destinada únicamente a dispositivos de alto rendimiento, permitiendo de esta forma una conexión permanente estés donde estés, desde cualquier equipo (con posibilidad de conectarse a internet, lógicamente).

Filtro de Spam: Gmail cuenta con una funcionalidad para protegerte contra mensajes de correos agresivos que pudiesen atentar contra tu cuenta.

Capacidad de 15 GB de almacenamiento: Gmail te permite además un tope máximo de 15 GB, un volumen en tamaño bastante apetecible considerando el uso gratuito que se nos otorga.

Productos de Google: Crear una cuenta Gmail es indicativo de tener también una cuenta de Google, con todos los servicios que la empresa ofrece. Por ende, no sólo estamos limitados a usar Gmail (y sus beneficios), sino que también disponemos de una serie de productos otorgados por Google que, sin duda, pueden ser de gran utilidad según las necesidades de cada usuario en cuestión. Dichas plataformas de utilidad son: Pinterest, YouTube, Blogger y acceso a Google Play para Android.

¿Cómo crear una cuenta Gmail para empresas o G-suite?

La profesionalidad de las empresas en relación al contacto con sus clientes, está altamente determinado por una cuenta de correo electrónico corporativo. Y en eso, Gmail puede resultar sumamente útil para suplir dicha necesidad mediante la creación y utilización de una cuenta G-suite. A continuación veremos paso a paso cómo crear una cuenta Gmail para empresas.

Crear Gmail para negocios o G-suite:

En primer lugar, dirigirse a https://gsuite.google.com/. Se abrirá una página, la cual consta de la web inicial de G-suite. Detecta el botón Empezar aquí y haz clic sobre él para comenzar. A continuación verás un informe en el cual te indica que puedes usar G-suite por un periodo de tiempo gratuito de dos semanas. Lapso suficiente para estimar si este tipo de Gmail encaja dentro de las necesidades de tu compañía, y por ende, si se adapta correctamente a las características de la misma.

Prosiguiendo, haz clic en el seleccionable Siguiente. Verás cómo se abre una nueva ventana solicitando los primeros datos para el registro en cuestión. En el campo donde indica Nombre de la empresa, debes colocar la designación oficial de tu negocio. Y en el recuadro donde requieren saber el número de personas que trabajan en la compañía, debes colocar los empleados que están actualmente laborando en ella. Rellena el campo y haz clic en Siguiente.

En el siguiente cuadro, debes colocar el país donde se ubica el establecimiento. Haz clic en el botón Siguiente al rellenarlo.

Hecho esto, aparecerá una nueva ventana donde deberás colocar una dirección de correo electrónico para que Google (G-suite) pueda ponerse en contacto contigo una vez registrado. Presiona Siguiente para continuar.

Ahora, requerirán que coloques el dominio que ha de tener tu organización. Para ello, debes tener previamente uno en posesión, en caso de que no poseas ningún dominio, deberás contratar uno nuevo en las diferentes páginas que ofrecen el servicio, tal como Namecheap, o DonDominio. No obstante, en la misma página Google te permite comprar un nuevo dominio sin necesidad de tener que dirigirte a otro sitio, haciendo clic en Prefiero en comprar un dominio nuevo, podrás realizar dicha obtención.

Si ya tienes bajo tu control un dominio, simplemente colócalo en el campo solicitado, asegurando de integrar igualmente la extensión del nombre que constituye al dominio.

Al continuar, deberás colocar tu nombre y apellidos en el cuadrante requerido. Rellena el campo y haz clic en Siguiente.

En esta sección, deberás colocar la información de ingreso a la cuenta G-suite. En el campo de la contraseña, asegúrate de implementar una que posea una combinación de Minúsculas, Mayúsculas, Letras y/o Símbolos. De esta forma, te cercioras de otorgar una protección adicional a la cuenta de tu correo electrónico corporativo que, sin dudas, podría ser necesario ante posibles ataques con intenciones negativas.

Para finalizar, tendrás que resolver el Captcha que emergerá una vez presiones en el pequeño cuadro con indicativo “No soy un robot”. Te saldrá una pequeña prueba para que Google certifique que dicho registro no se trata de una máquina inteligente. Al hacerlo, sólo te queda aceptar las políticas y condiciones que establece G-suite, cuya lectura es siempre recomendada.

Hecho esto, haz clic en Aceptar y continuar para completar el registro. Te saldrá entonces un aviso en el cual indica que el periodo de prueba de dos semanas ha comenzado exitosamente. Con lo cual, ya tienes bajo control un correo electrónico empresarial de prueba que, si deseas contratarlo por un periodo de tiempo más largo, podrás hacerlo en cualquier momento en el panel inicial de G-suite. Quieres saber más visita: Gmail correo electrónico.