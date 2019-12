Hotmail iniciar sesión: cómo entrar en bandeja de entrada de Hotmail.com

Para iniciar sesión en Hotmail, primeramente debes contar con una cuenta en la plataforma de Microsoft. Para registrarse, tenemos un artículo donde se explica con sumo detalle el proceso a seguir, por favor, visítalo para más información.

Si ya estás en posesión de una cuenta Hotmail, dirígete al siguiente link: https://outlook.live.com/

En la parte superior derecha, haz clic en Iniciar sesión. Al hacerlo, aparecerá una nueva con un campo que indica en su interior la posibilidad de entrar con un correo electrónico Hotmail (Outlook), un número telefónico, o con una cuenta de Skype. También, debajo de dicho campo, se encuentra un seleccionable azul que lleva por texto Opciones de inicio de sesión, utilidad que comentaremos más adelante.

Al haber elegido con qué opción deseas entrar, debes presionar en Siguiente, en la parte inferior derecha del recuadro blanco. Luego, un nuevo campo aparecerá cuya sección debe ser rellenada con la contraseña de acceso de tu cuenta. Debajo de éste, tienes una opción de marcado para mantener tu sesión abierta, de esta forma, cada vez que entres lo harás sin colocar nuevamente los datos de acceso (usuario y clave). Dicho esto, para entrar en tu cuenta, presiona en Iniciar sesión. Hecho esto, te encontrarás entonces en la página principal de correo electrónico de la compañía Microsoft

¿Cómo entrar en Hotmail con número telefónico?

Entra a la siguiente dirección: https://outlook.live.com.

En el cuadrante blanco hay un espacio vacío que te permite ingresar el número telefónico de tu cuenta, colócalo y presiona en Siguiente. A continuación, escribe tu contraseña en el campo que ha aparecido, y pulsa en el texto Iniciar sesión. Al hacer esto, ingresarás correctamente en la plataforma de Outlook Live.

Si no posees un correo electrónico Hotmail adjudicado a tu cuenta, una ventana emergente saldrá indicándote que debes colocar una dirección electrónica. Para ello, tienes dos opciones. La primera es colocar una cuenta Outlook ya creada, rellenando el campo de alguien@example.com. La segunda opción es crear una nueva dirección presionando en O bien, obtén un nuevo correo electrónico de Outlook de nosotros, cuya elección te llevará instantáneamente a una ventana de creación del mismo.

En el caso de la primera opción, simplemente coloca un correo en posesión, y al continuar, serás redirigido a la plataforma de correos de Microsoft. Para el segundo caso, coloca un usuario y la extensión deseada (@outlook.com o @outlook.es) en el campo vacío, cuyo nombre será ahora tu dirección de correo electrónico. Al hacerlo, serás direccionado al panel principal del correo electrónico Outlook. A su vez, te llegará un mensaje de texto al número adjunto de la cuenta indicándote un cambio de nombre de tu usuario.

¿Cómo iniciar sesión desde un celular?

Entrar en Hotmail desde los diferentes sistemas operativos que se integran en los teléfonos celulares resulta bastante simple. Sin embargo, el acceso desde cada uno de ellos es diferente, y la distinción en términos de configuración también lo es. Por ello, vamos a ramificar los distintos sistemas operativos con el fin de explicar la respectiva iniciación en cada plataforma por separados.

Iniciar sesión en Hotmail desde iOS (Apple)

Para entrar desde el S.O iOS (iPhone o Tablet), debes dirigirte a Ajustes y seleccionar la opción Cuentas y contraseñas. Desliza la pantalla hacia abajo hasta distinguir el texto Añadir cuenta. Una vez presionado, aparecerán una serie de correos electrónicos separados por cada empresa. Busca el escrito Outlook.com, situado por lo general en la parte inferior de la lista, y pulsa en su imagen.

Se abrirá una nueva ventana en la cual debes colocar el usuario de tu cuenta Outlook (Hotmail). Al pulsar en Siguiente, deberás escribir la contraseña de la misma. Al hacerlo, presiona en Siguiente una vez más, y con esto, tu cuenta Hotmail quedará lista para el acceso a la plataforma de Microsoft.

Iniciar sesión en Hotmail desde Android

En el caso de poseer un móvil o Tablet Android, para iniciar sesión en la cuenta Hotmail (Outlook) desde allí, debes buscar la opción Ajustes. Al presionarlo, distingue el texto Cuentas de correo. Una vez hecho esto, presiona sobre Añadir nueva cuenta. A continuación, puede aparecer por defecto una de las opciones de Hotmail, Outlook, MSN u otras plataformas referentes a Microsoft.

En cualquier caso, selecciona la que te aparezca en tu dispositivo. Al hacerlo, aparecerá una nueva ventana con una variedad de opciones con posibilidades de modificación. No toques ninguna de ellas, a excepción de los campos vacíos requeridos para entrar en Hotmail, cuyos datos son el nombre de usuario y la contraseña de acceso.

Hecho esto, la información suministrada se procesará en el dispositivo Android y, una vez termine, la Tablet o el celular quedará listo para usar las diferentes cuentas de Microsoft, incluyendo Hotmail (Outlook).

Iniciar sesión en Hotmail desde Windows Phone

Si tienes un dispositivo Windows Phone, para entrar en Hotmail (Outlook) desde dicho sistema operativo, debes buscar la “tuerca” característica que lleva por nombre Configuraciones (Settings en inglés). Al pulsar, busca entre las opciones el texto email+cuentas (email+accounts en inglés). Al seleccionar allí, aparecerá una nueva ventana, haz clic en Añadir una cuenta (Add an account en inglés). Luego, busca el seleccionable Windows Live, a veces, también lleva por texto Hotmail, Xbox LIVE, Messenger y otros. Éste generalmente, al estar en un dispositivo Windows Phone, la opción debe aparecer en primera instancia.

Al ubicarlo, selecciónalo, y se abrirá entonces una nueva ventana en la cual se solicita el correo electrónico (Hotmail, Outlook) y la contraseña en cuestión. Rellena los campos y pulsa sobre Entrar (Sign in en inglés).

Al hacerlo, se te dirá que el sistema está conectando los datos con el teléfono celular. Espera y una vez hecho, tendrás sincronizado tu dispositivo con el correo electrónico asignado.

Para comprobar que está todo bien, puedes entrar nuevamente en la sección de email+cuentas (email+accounts en inglés). Allí tendrás una lista de todos los correos electrónicos que están en sincronización con el celular. Las cuentas que no posean problemas, no anunciarán algún tipo de inconveniente. En tanto para las que sí, te solicitará Atención requerida (Attention Required en inglés), la cual debes revisar para reevaluar los datos que has ingresado.

Una vez esté todo correcto, podrás disfrutar de la gran variedad de aplicaciones de Microsoft, tal como Hotmail (Outlook), OneDrive, Xbox LIVE, etc.

¿Cómo establecer verificación de 2 pasos para iniciar sesión en Hotmail (Outlook)?

La verificación de 2 pasos por parte de Microsoft es una medida de seguridad en la cual, si está implementada, para iniciar sesión en Outlook, es necesario acceder mediante 2 pasos predefinidos por parte del usuario. Esto quiere decir que, cada vez que la persona desee ingresar en Hotmail, ésta debe hacerlo siempre mediante dicha verificación doble, y no por medio de una simple contraseña, como estaba previsto anteriormente.

Recomendable para aquellos que anhelen una mayor seguridad, y quieran de esta forma proteger la integridad de la información que se encuentra dentro de la cuenta de Microsoft en general, incluyendo Outlook. A continuación mostraremos los pasos a seguir para implementar la verificación en dos pasos.

Entra al siguiente link: https://outlook.live.com. Introduce tus datos de acceso, una vez dentro, haz clic en el icono de tu imagen, situada en la parte derecha superior. Desplegadas las opciones, selecciona en Mi cuenta, al hacerlo serás llevado al panel principal de tu cuenta de Microsoft. En el menú superior, haz clic en Seguridad.

Verás entonces unos cuadros seleccionables en orden paralelo, haz clic en el último de ellos, a la derecha de todo, en Más opciones de seguridad. A continuación debes verificar tu identidad para proseguir, te enviarán un código a tu número celular, una vez recibido, colócalo en el campo vacío.

Ahora estarás en la sección de seguridad de tu cuenta de Microsoft. En el segundo subtitulo estará la Verificación en dos pasos, la compañía pone a disposición un artículo para comprobar si esta opción es adecuada para el usuario. Por favor, léela antes de continuar.

Si has decidido integrar dicha funcionalidad a tu cuenta, haz clic en Configurar la verificación en dos pasos. Al hacerlo, se abrirá una ventana en la cual te explica nuevamente el uso de la función, así como los beneficios otorgados. Haz clic en Siguiente para continuar.

Serás enviado a una nueva ventana, en la que te indica el modo a utilizar para activar la verificación de 2 pasos. Para elegir el tipo que deseas usar, haz clic debajo del texto Verificar mi identidad con. Se abrirá un desplegable con tres opciones, las cuales son: Una aplicación, Un número de teléfono y Una dirección de correo electrónico alternativa. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades y, una vez seleccionado, presiona en Obtenerla ahora.

Sigue las instrucciones del método seleccionado, cuyos pasos son sencillos. Al haberlo hecho todo correctamente, serás direccionado a una página en la cual te indicará que La verificación en dos pasos está activada.

Se te otorgará un código relativamente largo que debes guardar en un lugar seguro. Se recomienda además, no almacenarlo en un dispositivo. Tienes la posibilidad imprimir el código pulsando en el texto azul Imprimir código para tener el texto plasmado en una hoja. O bien puedes optar por escribirlo tú mismo directamente, si es que no posees de una impresora en el momento.

Para continuar, haz clic en Siguiente. Ahora serás llevado a una página en la cual debes configurar tu móvil con una contraseña de aplicación. Es evidente que no todos los dispositivos pueden aceptar código de seguridad, por ende, Microsoft otorga este paso adicional para dichos casos.

En esta nueva página, puedes elegir entre tres sistemas operativos disponibles para sincronizar tu correo Hotmail con los dispositivos que tengas en posesión y que además, tengas sincronizado. En caso de ser así, elige en el SO correspondiente.

Hecho esto, haz clic nuevamente en Siguiente. Ahora, saldrán otras aplicaciones no mencionadas en el apartado anterior para realizar su respectiva configuración, si tienes uno de ellos, haz clic en el texto azul lee más información sobre cómo configurarlos. Al terminar, selecciona en Finalizar.

Opciones de inicio de sesión en Hotmail.com

Si vas a https://outlook.live.com, podrás notar que debajo del campo vacío donde se coloca el correo electrónico, se encuentra un texto azul que lleva por nombre Opciones de inicio de sesión, haz clic allí para ver de qué se trata. Verás entonces cómo se desliza una nueva ventana en la cual yacen dos opciones: Iniciar sesión con GitHub y He olvidado mi nombre de usuario. Veamos a continuación las utilidades de cada uno:

Iniciar sesión en Microsoft Outlook con GitHub

GitHub es una plataforma de alojamiento de proyectos perteneciente a Microsoft. Para entrar desde tu cuenta personal, debes vincular primeramente tu cuenta Outlook con una cuenta Github. Al hacerlo, ya estarás listo para proceder e iniciar sesión con tu cuenta personal de Hotmail en dicha plataforma.

¿Has olvidado tu nombre de usuario para iniciar sesión en Hotmail?

Si es el caso, Microsoft dispone de la opción He olvidado mi nombre de usuario en este apartado para aquellos que no recuerdan el nombre de ingreso.

Para recuperarlo, haz clic en dicho texto indicado. Saldrá un campo y un aviso en el cual te indica que debes colocar un número telefónico u otro correo electrónico alternativo vinculado previamente a la cuenta en cuestión.

Rellena el campo con uno de los métodos que dispongas y haz clic en Siguiente. En el caso de colocar el número telefónico, Microsoft dispone dos opciones para comprobar dicho número. Mediante una llamada, o bien por un mensaje de texto. Asegúrate de que el código de tu país esté situado correctamente y selecciona una de ambas opciones. Vuelve a presionar en Siguiente. En cualquier caso, el sistema de Microsoft te enviará un código o te hará una llamada indicándote la clave. Al recibirla, debes colocarla en el campo, y presionas Siguiente para finalizar.

En el caso de utilizar el método por correo electrónico, coloca la dirección asociada a tu cuenta y presiona en Siguiente. A continuación el sistema de Microsoft enviará una clave al correo que has colocado en el campo vacío. Revisa el código en la entrada de la dirección puesta, y sitúalo en la sección correspondiente indicada. Haz clic en Siguiente para finalizar.