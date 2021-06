Apple Money, un dispositivo de minería de criptoactivos

¿Te animarías a minar criptomonedas al usar dispositivos de la marca Apple? La compañía ha lanzado su propio dispositivo portátil especialmente enfocado en la minaría de monedas virtuales, de uso sencillo y que se puede conectar a iOS.

La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple anual, WWDC 2021, sin duda tiene planificadas algunas sorpresas, pero la compañía se ha reservado un importante lanzamiento, y es que en este famosos evento no podran concer el dispositivos de la marca para minar criptomonedas desde dispositivos iOS.

Se trata de Apple Money, una herramienta de bolsillo que se conecta con la Apple Card y a su vez a dispositivos iOS, como el iPhone y el iPad, para extraer criptomonedas, incluyen un lector de huellas dactilares, conectividad USB tipo C, una pantalla táctil de 512 x 64, Bluetooth, NFC, un altavoz de 2 W, micrófono bidireccional y hasta 12 horas de uso continuo con una sola carga.

Con Apple Security Chip S2, es capaz de administrar 27 activos, así como tokens ERC20 y los dispositivos conectados podrán extraer criptomonedas usando una aplicación, lo que le permite depositar cosas directamente en su cuenta de Apple Card, tal y como lo señaló techeblog.com en su portal web.

No queda duda de que la conferencia de este año promete, aunque no será revelado dispositivos interesantes como el Apple Money, se espera que la compañía anuncie nuevas MacBooks, junto con varias actualizaciones de software, no te la pierdas, a las 10 a.m. PT/1 p.m. ET de Estados Unidos, 19:00h en España.