Apple presenta su localizador de objetos AirTag

¿No consigues sus objetos? Ya no te preocupes más por no saber en que lugar dejaste tus cosas ahora Apple AirTag le ayuda a localizar cualquier artículo utilizando el ecosistema “Find My”, te contamos todos los detalles para que no tengas que vivir más la frustrante experiencia.

La marca de la manzanita mordida nuevamente nos presenta un dispositivo de última generación que emplea la mas moderna tecnología, esta ves se trata de Apple AirTag, un producto que se rumorea desde hace mucho tiempo, por fin ha sido presentado de forma oficial por la compañía para brindar mejores experiencias a los usuarios.

Este pequeño accesorio está diseñado para ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento y encontrar casi cualquier elemento con la aplicación Find My de Apple, además se puede adjuntarlos a bolsos, maletas, llaves, mochila, entre otros objetos, mientras mantiene la privacidad y el anonimato de los datos de ubicación con cifrado de extremo a extremo.

“Estamos entusiasmados de ofrecer esta increíble nueva capacidad a los usuarios de iPhone con la introducción de AirTag, que aprovecha la amplia red Find My para ayudarlos a realizar un seguimiento y encontrar los elementos importantes en sus vidas”, dijo Kaiann Drance, vicepresidente mundial de iPhone de Apple. Mercadeo de producto.

“Con su diseño, una experiencia de búsqueda incomparable y características integradas de privacidad y seguridad, AirTag brindará a los clientes otra forma de aprovechar el poder del ecosistema de Apple y mejorar la versatilidad del iPhone ”, agregó.

El AirTag posee un diseño que le brinda características ultra compactas y liviana, algo sorprendente al tratarse de un material completo con acero inoxidable pulido grabado con precisión y resistencia al agua / polvo IP67.

Para conectarlos, simplemente deberá acércarlo a un iPhone y se emparejará automáticamente, además los usuarios también pueden asignar un nombre a cada AirTag, dependiendo del objeto que deseen emparejar.

Pero esto no es todo, cambien cuenta con un altavoz integrado que reproduce sonidos para ayudar a ubicar AirTag, al mismo tiempo en que una cubierta extraíble facilita a los usuarios cambiar la batería cuando sea necesario. El AirTag de Apple estará disponible a partir del viernes 30 de abril en uno y cuatro paquetes por solo 29 y 99 dolares, respectivamente.