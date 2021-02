Blinda tu cuenta de WhatsApp con estos consejos

¿Tienes miedo de que se exponga los datos de tu cuenta de WhatsApp? En la actualidad se esta volviendo común conocer casos en los que los usuarios son victimas de hacker informáticos que secuestras información de sus cuentas, puedes evitar ser una de ellos con estos sencillos pasos.

Ningún usuario o empresa esta exentos de sufrir ataques de pitaras informáticos que buscan robar datos confidenciales para cometer sus actos ilegales, pero si se pueden aplicar algunas medidas para evitar que suceda, WhatsApp particularmente tiene algunas configuraciones que puedes gestionar para que tu información no caiga en manos de terceros.

A pesar de que gran parte de los usuarios de WhatsApp migro a otras plataformas similares, otros continúan conservando sus cuentas. Con estos sencillos trucos podrás sentir mayor seguridad a la hora de utilizar una de las aplicaciones de mensajería instantánea más popular del mundo.

Activa la protección por huella dactilar

Esta es una buena opción si quieres evitar que otras personas accedan a la información de tu cuenta, puedes proteger tus chats con tu huella dactilar de manera simple, solo debes ingresar a Ajustes, Cuenta, y después a Privacidad.

Evitar que te agreguen a grupos

En ocasiones estar en muchos chat grupales puede ser molesto, pero whatsApp ofrece la opción de habilitar la solicitud de permisos antes de que alguien te agregue a un grupo, simplemente anda a Ajustes, luego a Cuenta, y después a Privacidad, una vez ingreses allí selecciona “grupos” y pulsa sobre la opción para que nadie te vuelva a agregar en esos chats interminables.

Desactiva tu última hora de conexión y mensajes leídos

Esta opción te brinda mayor tranquilidad no solo por el hecho de que evitas que personas noten que estas en líneas si no que puedes leer los mensajes sin que la otra persona lo note, por lo que puedes responder en el momento que no desees. Para desactivar esta función ingresa a privacidad y modifica con quiénes deseas compartir tu última hora de conectividad o simplemente a nadie.

Oculta tu foto de perfil

Si bien WhatsApp trae configurado que todas las personas puedan ver tu foto de perfil así tenga tu número. Para evitar que se muestre a desconocidos, simplemente anda a Ajustes, Privacidad, y en “Foto de Perfil” selecciona la opción de “Mis contactos”.

Desaparecer tus fotos y vídeos

Si no quieres que nadie vea tus archivos multimedia, entonces debes hacer estos pasos para ocultarlos de tu galería: Ingresa a Ajustes, Chats y deshabilita “Visibilidad de archivos multimedia”. Con eso nunca más podrán ver qué te ha llegado o se ha descargado.