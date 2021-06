Google trabaja en una mejora que te ayudará a encontrar tu teléfono perdido con la ayuda de otros dispositivos

Normalmente cuando estamos atareados o estresados tenemos la mente en otro lado, pensando mil y un cosas, y es normal que cuando pasa esto se nos extravíen objetos de importante valor y uso diario.

Esto suele pasar con nuestros smartphones, ya que hasta por un simple descuido podemos dejarlo en algún lugar e irnos sin darnos cuenta que no lo llevamos con nosotros.

Por suerte hay formas de recuperarlo de nuevo. Si tu dispositivo lo mueve el sistema operativo de Google debes saber que la firma está trabajando en una función con la que encontrar tu móvil será mucho más preciso.

Encuentra tu dispositivo mediante otro dispositivo.

Uno como ser humano piensa en mil cosas y es común que se nos olviden o pierdan nuestros teléfonos, pero parece que los fabricantes de hardware se han molestado en dar soluciones para encontrar objetos.

Aquí podemos hablar de Tile, la compañía que puso en el mercado un gadget con el que encontrar todo tipo de cosas que no tengan chips y desde tu propio móvil. Esta idea la tomó Apple recientemente para crear sus AirTags que ya están en el mercado.

Estos gadgets tienen un funcionamiento muy sencillo y es el de usar el localizador del aparato para encontrar lo que perdiste.

Pero los móviles de Apple sirven también para triangular su posición y parece que esto ha llamado la atención de otra compañía importante. Hablamos de Google y de su intento por hacer más precisa la labor de encontrar tu smartphone.

Según lo que cuenta XDA developers, la compañía está mejorando esta función de búsqueda de dispositivos Android gracias a la posición de otros.

Del mismo modo en que Apple usa otros terminales para buscar una AirTag, un teléfono Android servirá de baliza para verificar la posición de otro.

De esta forma será mucho más sencillo saber dónde has dejado el teléfono si es que no lo tienes en tu casa y alguien te ayuda a encontrarlo desde su propio dispositivo o bien desde un ordenador desde el que has iniciado sesión con tu cuenta de Google.