Chrome y Firefox cuentan con nueva función de privacidad

¿Quieres aumentar la seguridad y privacidad de tu navegador? Ahora Chrome y Firefox cuenta con una nueva función que te permitirá mejorar el rendimiento de tu navegador en esta área y aquí te enseñamos cómo.

La privacidad es uno de los aspectos cada vez más atacados,y es que existen muchos profesionales de la tecnología que atentan contra el bienestar de los usuarios para obtener beneficios económico pero de forma ilegales o simplemente atentar contra la seguridad de los más pequeños de la casa.

y por suerte, estos sucesos cada vez preocupa más a desarrolladores y usuarios por lo que hoy en día podemos contar con gran variedad de alternativas y herramienta que permite a los usuarios blindar, en cierto modo, sus navegadores.

Una de las últimas funciones y características desarrolladas pensando en la seguridad del usuario final es el particionado de la caché del que vamos a poder disfrutar desde Chrome y Firefox y que tiene como intención resguardar nuestros datos y evitar que terceros puedan rastrearlos.

Esta función ya está disponible en Google Chrome desde la versión 86, por lo que todos los usuarios que tengan el navegador actualizado podrán disfrutar de esta mejora de privacidad. Además, viene activada por defecto para todos los usuarios, por lo que no tendremos que hacer nada para hacerla funcionar.

En el caso de Firefox, esta nueva función ya se encuentra disponible en la versión beta del navegador. Para probarla todos los usuarios sin usar el canal de desarrollo tendrán que esperar un mes, hasta el lanzamiento de la versión final de Firefox 85.

Esta versión está programada, si todo va bien, para el 26 de enero del 2021, y también debería venir activada por defecto para todos los usuarios.

En un principio, las webs utilizan estos recursos ya descargados para evitar tener que bajarlos de nuevo, pero en muchos de los casos, algunas web utilizan esos datos para determinar que paginas ha visitado el usuario, y es aquí en donde se necesita mejorar la privasidad.

Lo cierto es que, cuando hablamos de seguimiento y rastreo, lo primero que nos viene a la mente son las cookies, sin embargo, estas no son las únicas que se utilizan para rastrearnos y es que cuando visitamos una web se descargan otro tipo de datos a nuestro ordenador, como datos HTTP, imágenes, favicons y fuentes, entre otros, a los que cualquier web puede tener acceso.

El particionado de la caché HTTP lo que pretende es, en lugar de crear una caché única y universal para todas las webs, que cada página tenga su propia caché independiente. De esta manera, ninguna web podrá acceder a los recursos descargados por otras aunque en realidad sean las mismas.

De este modo, se evita que al visitar una web puedan ser revelados qué otras plataformas hemos visitado antes, mejorando nuestra privacidad.

El principal problema de esta característica es que algunos usuarios pueden notar una pérdida de rendimiento debido a que ya no se reutilizan recursos, sino que hay que bajarlos todos de cada web. De todas formas, el impacto es mínimo, y si las webs que visitamos no son parecidas, ni siquiera notaremos ese impacto.

Se espera que otros navegadores, como Edge u Opera, también incluya esta característica muy pronto, ya que al formar parte del motor Chromium, no tienen que hacer nada para incluirla, a no ser que no quieran. Y lo mismo ocurre con los demás navegadores basados en Firefox.