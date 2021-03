Demandan a Google por rastreo de usuarios en Modo Incógnito

¿Sabias que Google puede ver tu huella digital aún cuando estés navegando en modo incógnito? Por este motivo la compañía enfrenta cargos judiciales por invadir la privacidad de los usuarios de forma ilegal.

El gigante de las búsquedas, Google esta actualmente enfrentando cargos por invadir ilegalmente la privacidad de millones de usuarios al rastrear de manera generalizada su uso de Internet en Modo Incógnito.

En junio del 2020, un grupo de usuarios presentaron una demanda en contra de Google por mantener sus sistema de seguimiento de datos aún cuando se navega en Modo Incógnito, en principio la compañía trató de desestimar las acusaciones pero sin éxito, hoy el veredicto es adverso y la demanda se encuentra en curso.

Google alega que aún cuando se navega en Modo Incógnito, la huella digital no es borrada por lo que no se es invisible en la red. El alcance de esta situación no se limita al uso del modo incógnito en Chrome, según la demanda, pues contemplaría también la navegación privada en Safari y otros navegadores.

La decisión de la jueza se funda en que la compañía «no notificó a los usuarios que Google participa en la supuesta recopilación de datos mientras el usuario está en modo de navegación privada», de acuerdo a lo que se declara en fallo de la demanda que busca como indemnización por lo menos 5 mio millones de dolares.