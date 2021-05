Disney Plus supera los 100 millones de suscriptores en 17 meses

¿Que tan exitoso ha sido el servicio de televisión vía streaming de Disney? Tal parece que la plataforma va creciendo conforme lo esperado, en menos de dos años, roza los 104 millones de suscripciones superando la cifra del año anterior por 33 millones.

El servicio de vídeo por streaming es una de las tendencia en la actualidad, todas las compañía dedicadas al entretenimiento de los usuarios están optando por migrar su contenido a plataformas digitales, de este modo nació Dinsney Plus, el mismo que se posiciona como un rival fuerte de Netflix y que ahora cuenta con 103,6 millones de suscriciones.

Disney dice que agregó 8.7 millones de nuevos suscriptores desde el comienzo del año, ya que su original de Marvel muestra WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier se estrenó, dijo la compañía en su informe fiscal del segundo trimestre, lo que significa que la plataforma tubo un incremento de 33 millones con respecto al año anterior.

Los suscriptores de Disney Plus aumentaron un 9.2% en el último período en comparación con los tres meses anteriores. Pero el crecimiento secuencial de Disney Plus había sido más fuerte anteriormente, un 29% y un 28% en los dos trimestres anteriores.

Netflix, el servicio de video por suscripción más grande del mundo, ha acumulado más de 207 millones de suscriptores globales en la década desde que comenzó a transmitir, así que en comparación, Disney Plus ha alcanzado un éxito extraordinario tomando en cuenta que se lanzó hace solo un año y medio, en noviembre de 2019.

Sin embargo, no todos los suscriptores de Disney Plus son iguales, en el caso de Europa e India, Disney Plus se incluye como parte de una oferta de transmisión más amplia, pero la compañía también señaló que los suscriptores de Hulu crecieron a 41,6 millones y la membresía de ESPN Plus aumentó a 13,8 millones.