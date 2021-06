Netflix implementa un nuevo tipo de descargas para ayudar si tienes un problema con los datos.

Cualquier viaje en avión, metro, tren, etc. se pasa volando si estás viendo una serie o una película que te has descargado. Pero a veces la conexión wifi va muy lenta, se desconecta sola o te has quedado sin datos móviles, y eso provoca que no te consigas descargar del todo un capítulo de tu serie favorita, o una película que querías ver.

¿Resultado? Pues te quedas sin poder verlo, porque la descarga tiene que estar al 100% para poder visionarlo. ¿Qué se puede hacer? Lo que Netflix ha anunciado: Las descargas parciales.

Y e que netflix a mejorado el apartado de descargas colocando esta función de descarga parcial.

Ahora puedes empezar a ver por ejemplo Los Mitchell contra las máquinas o el siguiente episodio de Luis Miguel: La serie. Y aunque no haya terminado de descargarse el contenido elegido, en cuanto vuelvas a tener buena conexión, podrás seguir viéndola mientras acaba de bajarse.

Olvídate de los mensajes «Has superado tu límite de datos móviles».

Según Netflix, “Queremos que nuestros suscriptores accedan más fácilmente a sus series y pelis favoritas en cualquier idioma, dispositivo, lugar y con cualquier conexión”.

La descarga parcial ya está disponible en la app Netflix para móviles y tablet Android. Por los momentos aun no llega a iOS pero muy pronto lo hará.