The Walking Dead: primeras imágenes y sinopsis oficial de su temporada final

“Alexandria tiene más gente de la que puede manejar, alimentar y proteger. La situación es terrible al tiempo que las tensiones de sucesos pasados y la autopreservación sale a la superficie entre sus muros devastados.”

“Los protagonistas deben asegurar más comida mientras tratan de restaurar Alexandria antes de que colapse como el resto de comunidades con las que se han cruzado durante años.”

“Pero, ¿dónde y como? Más demacrados y hambrientos que nunca, deben cavar aún más profundo para encontrar el esfuerzo y fuerza necesarios para salvaguardar las vidas de sus hijos, aunque eso suponga perder la suya propia”, apunta su trama.

Y es que como hemos dicho, esta es la ultima temporada de la franquicia, pero no hay que desanimarse ya que esta seguirá adelante con sus dos spin- off actuales (Fear The Walking Dead y The Walking Dead: Word Beyond) junto con otro Spin Off protagonizado por Daryl y Carol, así como la antología de Tales of The Walking Dead. también tomemos en cuenta que se sabe que saldrán tres peliculas de The Walking Dead de las cuales no sabemos aun pero que están programadas.

Aquí le dejamos mas imágenes de la temporada 11 de The Walking Dead.