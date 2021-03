EE.UU frenó temporalmente la prohibición de inversiones en Xiaomi

¿Se ha creado un indulto para Xiaomi en Estados Unidos después de la acusación de espionaje a la nación? El bloqueo impuesto por la administración de Donald Trump contra la empresa China fue suspendida temporalmente por el tribunal quién permite ahora las inversiones en la compañía asiática.

Tal cómo ocurrió una vez con Huawei, Xiaomi recibió acusaciones similares por parte del gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, sin embargo, un juez Federal de la nación norteamericana freno temporalmente la prohibición diversiones en la compañía asiática.

Xiaomi había sido acusada por el departamento de defensa por presuntos vínculos con el ejército chino, por lo que la compañía asiática no podía recibir inversiones de organizaciones o ciudadanos estadounidenses, y los ya existentes de bien interrumpir sus vínculos con la empresa.

por tal motivo la compañía exigió al gobierno estadounidense que se elimina la acusación, ya que ” Reiteramos que proporcionamos productos y servicios para uso civil y comercial (…) y confirmamos que Xiaomi no es propiedad, no está controlada ni afiliada al ejército chino, y no es una ‘compañía militar comunista china’”, dijo un vocero de la compañía cuando se conoció la decisión del anterior gobierno estadounidense.

Afortunadamente el juez falló a favor de Xiaomi y ahora puede volver a desarrollar sus actividades comerciales con total normalidad y establecer vínculos asociaciones e inversiones con compañías nativos de Estados Unidos.