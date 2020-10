¡Entérate! con tu LiDAR de iPhone puedes medir la altura de las personas

¿Sabias que ahora con tu smarphone puede medir la estatura de una persona? Gracias al sensor LiDAR del iPhone 12 Pro ahora los usuarios podrán tomar medidas precisas de distintos objetos.

Los avances de la tecnología cada días nos sorprende más, y es que abarcan incluso las aplicaciones menos pensada como es medir a una persona a través de un sensor.

Apple es uno de los fabricantes de smartphones que se ha propuesto impulsar su apuesta por el reciclaje de estos aparatos y nos ha mostrado cómo lo lleva a cabo.

Seguro que no ha sido la primera vez que te has preguntado lo que puede medir una persona en particular, y a veces hasta has recibido una respuesta que quizás no te ha convencido del todo.

Ahora, gracias al sensor LiDAR del iPhone 12 Pro, ya nadie podrá mentirte con la altura, pues permite medir la altura tanto de personas como de distintos elementos con suma precisión en corto tiempo.

LiDAR es una nueva tecnología que se incluye en la versión más avanzada del iPhone 12 y que se podría decir que es la versión ligera del sonar. Su funcionamiento es sencillo y básicamente la lente dispara rayos y luego rastrea cuánto tardan en regresar.

Esto le permite al sistema comprender y mapear el espacio, y devolver con suma precisión la forma y la distancia entre las distintas cosas.

Para poder tomar medidas sobre un objeto o persona lo único que debes hacer es activar la aplicación de medición del iPhone 12 Pro, luego debes asegurarte que la persona o la cosa a la que quieres medir la altura esté completamente encuadrada dentro de la pantalla.

Al pasar uno segundos la aplicación te devolverá la altura en la unida me medición predeterminada, igualmente estas unidades se puede determinar según su preferencia simplemente entrando a la opción de configuración.

Se trata de una tecnología muy interesante, pero aún no es del todo precisa. Y es que hay ciertos usuarios que han señalado que se puede engañar al dispositivo según el tipo de peinado y si la persona lleva un sombrero. También según desde donde se tome la imagen, también podrían obtenerse distintos resultados.

Esta tecnología podría aprovecharse en un futuro incluso para el tema de las compras online, dado que podríamos medir, por ejemplo, los pies y recibir recomendaciones sobre los zapatos que mejor nos queden.