Honda presenta su nueva cortadora de césped robótica

¿Sabias que la popular fabricante de automóviles ahora también fabrica cortadora de césped? Grass Miimo es el nombre que recibe este nuevo producto de Honda y que, además, promete revolucionar el sector con un rango de operación de 43,055 pies cuadrados.

Honda es un reconocido fabricante de automóviles y jets ejecutivos que se ha ganado su puesto en el mercado por sus creaciones innovadores y elegantes, pero ahora participa con un nuevo producto que dejara a todos con la boca abierta, se trata de una cortadora de césped.

Esta fantástica y novedosa herramienta para el campo recibe el nombre de Grass Miimo, y se trata de una podadora eléctrica con un rango de operación de 43,055 pies cuadrados y está diseñada para usarse en huertos o granjas, además de poseer capacidades inteligentes que se pueden configurar a gusto del dueño.

La Grass Miimo permite que el usuario establezca limites de tiempo para el funcionamiento o para iniciar con las funciones en un periodo de tiempo determinado, también se puede establecer un limite de espacio con un cable para que la podadora termine y regrese a su base de carga.

Pero como no todo puede ser color de rosa, esta fantástica máquina pensada para el campo cuenta con algunas limitaciones, ya que no puede cortar césped de más de 4 pulgadas ni es capaz de subir pendientes de 25 ° o más, lo que significa que no puede usar esta cosa en un lote aleatorio en la naturaleza.

Si deseas adquirir una de esta cortadoras de césped automáticas tienes hasta el 17 de abril para solicitar la oportunidad de comprar uno de estos cortacéspedes robóticos de 2,500 dolares.