¡Increíble! The Wand Company ha creado una replica de la Poké Ball

¿Eres fanático de Pokémon y te gustaría tener una Poké Ball? The Pokémon Company International colaboró con la empresa The Wand Company para crear la primera replica electrónica de Poké Ball, si así como lo leíste, toda una innovación de la industria que te dejada con la boca abierta.

Todos los fanáticos de Pokémon saben que la Poké Ball es la herramienta más importante de este mundo, pues con ella puedes atrapas a Pokémon y coleccionarlos. Pero ahora The Pokémon Company International en conjunto con The Wand Company están creando una replica original de la Poké Ball.

Esta Poké Ball posee una tecnología de detección de proximidad, la cual permitirá iluminar el botón cuando detecte movimiento. Este botón también cambiara de color y empezara una secuencia de iluminación si lo tocas, viene en un estuche de presentación con un certificado de autenticidad por un holograma numerado de forma única.

Viene con un anillo de acero inoxidable pulido para que puedas exhibir tu Poké Ball como te gustaría. Esta Poké Ball es el objeto de colección tan esperado por los fanáticos de Pokémon y el comienzo de una emocionante colección de Poké Ball.

Las luces de la vitrina se iluminan cuando se abre,se puede ajustar el color de la luz usando la placa con el nombre sensible al tacto en el frente de la caja para elegir uno de los siete tonos diferentes. Estará disponible a partir del 27 de febrero del 2021 y costara con un precio de 99,95 dolares. Si eres fanático de Pokémon necesitaras una de estas.

Aquí te dejamos un vídeo para que observes con tus propios ojos lo fantástico de esta innovación tan esperada por los fanáticos.

“La Poké Ball es una parte icónica de la franquicia Pokémon, y estamos encantados de trabajar con The Wand Company para recrear la Poké Ball como un objeto coleccionable de alta calidad para nuestros fanáticos. The Wand Company es conocida por sus diseños innovadores y fabricación de clase mundial, lo que los convierte en el socio perfecto para hacer realidad esta visión ”, dijo Amy Sachtleben, directora de licencias de The Pokémon Company International.