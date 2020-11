Infinity Game Table de Arcade1Up una increíble computadora táctil con juegos de mesa

¿Piensas que los juegos de mesa están pasados de moda? Pues al parecer vuelven a estar en tendencia con Infinity Game Table de Arcade1Up, ya sea por los ratos sin muchos que hacer durante la cuarentena por Covid-19 o por algún otro motivo los juegos de mesas vuelven a esta de moda, pero esta vez de la mano con la tecnología.

Las nuevas tecnologías se modifican y se adaptan a las necesidades y preferencia de los usuarios, por lo que no es una sorpresa que alguna compañía de la industria diseñe un dispositivo con pantalla táctil en el que lo juegos de mesas sea el centro de todo.

La Infinity Game Table de Arcade1Up, es uno de estos dispositivos preparados con este fin, se tarta básicamente de una computadora con pantalla táctil gigante disponible en modelos de 24 y 32 pulgadas. Cuenta con sistema operativo Android 9, además de 2GB de RAM, 2.4G WiFi, 16GB de almacenamiento interno y demás especificaciones para ambos modelos.

Este increíble computador gigante posee una ranura para tarjeta microSD para agregar juegos y conectividad Bluetooth. Viene cargado con una gran cantidad de juegos de mesa clásicos, incluidos Monopoly, Simon, Sorry !, Connect 4, Hungry Hippos, Trouble, Game of Life, Ticket to Ride, Yahtzee, Candyland y muchos más.

Aquí te dejamos una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer este fantástico dispositivo que seguramente revolucionara la industria y la forma como solíamos jugar en casa junto a amigos y familia.

Con la Infinity Game Table de Arcade1Up los usuarios pueden jugar solo o con un máximo de seis amigos, tanto en persona como en línea. Cuando termines de jugar, el almacenamiento es muy sencillo, ya que las patas extraíbles significan que puedes guardarlas por separado de la pantalla táctil.

Los creadores de esta genial maquina, pensaron en todo, en especial en los accidentes, y es que en partidas de juegos de mesas es común que se derramen bebidas sobre el tablero. Por eso que la superficie de la pantalla táctil es resistente a los impactos y al agua.