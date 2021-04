Ingenieros construyen refrigerador de gravedad cero

¿Te preguntas como conservan los alimentos en el espacio? Ingenieros pretende revolucionar los viajes espaciales con un refrigerador que funciona en gravedad bajo cero perfecto para la Estación Espacial Internacional.

Los avance en la tecnología están abarcando todas las áreas y recientemente se han ido incorporando nuevos proyectos que prometen mejorar los viajes espaciales y a la estadía de los humanos fuera del planeta, y ahora han anunciado el posible desarrollo de un refrigerador con amplia funcionalidad en gravedad bajo cero.

Este producto esta siendo ejecutado por los ingenieros de Purdue University, Air Squared Inc. y Whirlpool Corporation quienes pretenden construir un refrigerador que funcione en la Estación Espacial Internacional de forma independientemente de la orientación y tan bien como el que se encuentra en su hogar.

“Cuando me uní a este proyecto, no estaba completamente claro cuáles serían los problemas, ya que no ha habido muchos experimentos de refrigeración por compresión de vapor en microgravedad en el pasado. En un refrigerador típico, la gravedad ayuda a mantener el líquido y el vapor donde se supone que deben estar. De manera similar, el sistema de lubricación de aceite dentro del compresor de un refrigerador se basa en la gravedad. Al traer nueva tecnología al espacio, hacer que todo el sistema sea confiable en gravedad cero es clave ”, dijo Leon Brendel, Ph.D. de Purdue. estudiante de ingeniería mecánica.

Los alimentos enlatados y secos que consumen los astronautas en las misiones actuales tienen una vida útil de aproximadamente tres años, pero este proyecto, financiado por el programa Small Business Innovation Research (SBIR) de la NASA, tiene como objetivo brindarles un suministro nutritivo de alimentos que podría durar hasta seis años.