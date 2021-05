Inteligencia artificial de Google predice la alineación perfecta del Liverpool

¿Ahora los partidos deportivos serán ejecutados con estrategias impuestas por la inteligencia artificial? DeepMind es como ha sido bautizada la inteligencia artificial de Google que trabajará con el Liverpool para elegir la mejor alineación en cada partido.

Las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial es el factor que ha permitido que su popularidad crezca y que muchos sistemas la empleen para obtener mejores resultados, pero ahora Google se asocia con el equipo Liverpool Football Club para de lograr alineaciones perfectas en los partidos.

El Club ha firmado un acuerdo con Google para llevar el uso de la tecnología a un nuevo nivel en el campo, ya no solo servirá para conocer datos como cuánto corre cada jugador, sus estadísticas y demás, ahora toda la información será analizada por la inteligencia artificial de Google para extraer datos concluyentes según el rival al que se enfrenten.

La inteligencia artificial DeepMind, se encargará de procesar todos los datos que tenga a su alcance sobre los rivales del Liverpool y recomendará una selección de jugadores para cada partido, los que considera más adecuados para ganar.

“La IA no reemplazará a los entrenadores de fútbol. Esto se trata de desarrollar una tecnología de asistencia. No estamos tratando de construir robots, estamos tratando de mejorar el juego de fútbol humano”, informan en AS. Se trata sin duda de un nuevo enfoque para implementar la tecnología en el mundo del deporte, y de momento está consiguiendo que se mejoren marcas en distintas disciplinas, por lo que veremos si lo hace de una forma marcada en el fútbol.